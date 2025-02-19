Путин заявил о готовности встретиться с Трампом и вернуть Россию за стол переговоров с Украиной

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом. Он также заявил, что Россия готова вернуться к переговорам по войне в Украине.

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Такое заявление он сделал, комментируя прошедшие в Саудовской Аравии недавние переговоры между делегациями России и США. Путин высоко оценил результаты, но не уточнил никаких деталей.

По его словам, переговорный процесс должен проходить при участии как России, так и Украины, и, как заверил диктатор, никто не намерен исключать Киев из этого процесса.

"Что касается переговорного процесса, то во время телефонного разговора президент Трамп сказал, могу это подтвердить, что, конечно, Соединенные Штаты исходят из того, что переговорный процесс будет проходить с участием и России, и Украины. Никто Украину из этого процесса не исключает", – сказал он.

Отдельно он выразил готовность встретиться с Дональдом Трампом, но отметил, что такая встреча нуждается в тщательной подготовке.

"Трамп обещал быстро разрешить украинский кризис, но при получении данных на президентском посту изменил позицию, что естественно", – добавил диктатор.

Также Путин прокомментировал ситуацию с дипломатическими отношениями между США и Россией, заявив, что выдворение дипломатов ни к чему хорошему не приводит, однако Москва и Вашингтон постепенно возобновляют работу своих дипломатических представительств.

Напомним, накануне Трамп сделал ряд заявлений, проливающих свет на реальное восприятие российско-украинской войны. В ходе общения с журналистами он перевел ответственность за российское вторжение с агрессора на жертву, заявив, что Зеленский не должен был начинать войну, а Россия хочет ее остановить.

Не удержался Трамп и от реверансов Кремлю. Он заявил, что россияне атакуют лишь на 20% и Россия якобы могла бы быстро разрушить Украину, если бы захотела.

В то же время Трамп подверг критике Европу и Украину за якобы затягивание войны с Россией.

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