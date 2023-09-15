Путин заявил, что Россия не отказывалась от переговоров по Украине, и вспомнил слухи о "добровольцах" из КНДР

Кремлевский диктатор Владимир Путин утверждает, что Россия якобы не отказывалась от переговоров, касающихся полномасштабной войны против Украины. После недавней встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном президент РФ назвал "чушью" набор северокорейских добровольцев на "СВО".

С соответствующими заявлениями лидер страны-агрессора выступил 15 сентября на пресс-конференции в Сочи (РФ), проведенной вместе с незаконно избранным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Диктатора процитировали пропагандистские СМИ.

"Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, если другая сторона хочет – пусть скажет об этом", – сказал Путин.

Он утверждает, что для участия в войне против Украины уже записалось 300 тысяч российских добровольцев.

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При этом оккупанты, как заверил Путин, "фиксируют на поле боя иностранных инструкторов" ВСУ. Мол, российские войска берут иностранцев в плен.

Комментируя визит в страну главы КНДР, российский диктатор сказал: "Мы никаких угроз никому не создаем, это чушь, Северная Корея – наш сосед. С соседями мы так или иначе должны выстраивать добрососедские отношения. Да, есть определенные особенности, связанные с Корейским полуостровом. Мы обсуждаем это, обсуждаем открыто. Мы ничего никогда не нарушаем и в данном ничего случае не собираемся нарушать".

Как писал OBOZREVATEL:

– 13 сентября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на своем бронепоезде на железнодорожную станцию космодрома "Восточный" в российское Приамурье и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

– По данным СМИ, КНДР готова заключить договор о вооружении с РФ. Вероятно, они подпишут соглашение, согласно которому Пхеньян будет передавать Москве боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности для продолжения войны против Украины.

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