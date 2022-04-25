"Методы НКВД": в оккупированном Крыму у детей в садиках расспрашивают об отношении родителей к Путину и войне

В детских садах оккупированного Крыма воспитатели проводят с детьми разъяснительные беседы о "спецоперации" в Украине, где рассказывают, что РФ борется с националистами. Кроме того, малышей расспрашивают об отношении их родителей к президенту страны-агрессора Владимиру Путину и войне в Украине.

О вопиющей ситуации в Telegram рассказал народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко. Он возмутился тем фактом, что "промывка мозгов происходит даже в детских садах", где рисуют стенгазеты и плакаты в поддержку Путина, сопровождая все символикой "Z".

"Но самое жуткое в этой ситуации то, что воспитатели расспрашивают у детей – о чем дома говорят родители, что они думают про Путина и как относятся к "спецоперации" мама и папа", – рассказал Гончаренко, добавив, что потом воспитатели докладывают все заведующей заведения.

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"Методы НКВД и павлики морозовы. Это даже сложно как-то комментировать. Очередное дно пробито!" – подытожил нардеп.

Напомним: ранее в Министерстве просвещения РФ заявили, что планируют дополнить школьные учебники по истории "фактами" о так называемой "спецоперации" на территории Украины. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, информацию о событиях также внесут в учебные программы. Украинцы потроллили такую инициативу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России начали писать доносы на призывников, которые отказываются воевать в Украине. В частности в Уфе молодой человек указал, что это "противоречит его убеждениям совести", на что военком обвинил его в "дискредитации" армии РФ.