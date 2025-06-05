Путин засветил свой компьютер и разоблачил уязвимость: может легко стать мишенью для хакеров. Фото

На компьютере российского диктатора Владимира Путина в Кремле установлена Windows XP, которая не поддерживается уже 11 лет. Так, его ПК с необновленной операционной системой может легко стать мишенью для атаки со стороны хакеров.

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На это обратили внимание российские паблики, изучив фото из его рабочего кабинета, опубликованные Кремлем в этом году. Как передает Telegram-канал "Крымский ветер", ныне неизвестно, пользуется ли тот компьютером на самом деле, но по крайней мере содержимое рабочего на экране стола время от времени меняется.

Отмечается, что корпорация Microsoft выпустила Windows XP в 2001 году, а в 2014 году прекратила ее поддержку. Последнее обновление безопасности для нее вышло в 2019 году. При этом ОС на рабочем компьютере Путина все еще не была обновлена.

Россияне заметили это по нескольким фото на сайте Кремля. Одно из последних было опубликовано в конце апреля 2025-го, когда Путин встречался с главой генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Таким образом они пришли к выводу, что путинский компьютер подвержен уязвимостям, выявленным уже после окончания поддержки ОС.

По данным российских пабликов, о том, что Путин пользуется устаревшей операционной системой, сообщалось еще в 2019 году. Однако с тех пор технические специалисты Кремля так и не удосужились поставить ему более современную и защищенную систему – ни импортозамещенную российскую (хотя сам Путин регулярно требует заменять иностранное программное обеспечение российским), ни иностранную.

"Причем, судя по фото экрана компьютера, Путин им пользуется: так, с главного экрана исчезла одна из иконок, которая была там некоторое время назад", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно кремлевский диктатор Владимир Путин оконфузился, призвав "душить" иностранные IT-сервисы: в частности те, которые заявили об уходе с российского рынка, но продолжают получать в РФ прибыль. В сети отреагировали насмешками и указали, как показательная западная деталь – микрофон Bosh – раскрывает цинизм его слов.

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