'Путин застрял в замкнутом мире': экс-глава МИ-6 рассказал об 'информационном пузыре' в Кремле

Глава страны-агрессора РФ Владимир Путин изолировался в созданном им самим "информационном пузыре". Он фактически застрял в замкнутом мире, слушая только свою пропаганду и не желая воспринимать реальность.

Такое убеждение выразил экс-глава службы разведки МИ-6 Британии Джон Соерс в комментарии BBC, где мнениями также поделились другие источники-сотрудники разведки. По их словам, понимание душевного состояния российского лидера имеет жизненно важное значение для того, чтобы избежать эскалации кризиса в войне, которую он начал против Украины.

Поскольку российские войска потерпели неудачу, отмечают специалисты, необходимость понять, как Путин будет реагировать на давление, стала еще важнее. На фоне опасений, что лидер Кремля может применить химическое или даже тактическое ядерное оружие, специалисты говорят, что вопрос на самом деле заключается в том, удвоит ли он свою жестокость и усилится ли она с точки зрения систем вооружения, которые он готов использовать.

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"Ходили слухи, что российский лидер был болен, но многие аналитики считают, что на самом деле он оказался в изоляции и закрылся от любых альтернативных взглядов. Начальный военный план Путина выглядел так, будто его разработал офицер КГБ. Но в итоге возник хаос. Российские военачальники были не готовы, а некоторые солдаты перешли украинскую границу, не зная, что они делают", – объяснил один из представителей западной разведки.

Специалисты отмечают: хотя круг тех, с кем разговаривает глава Кремля, никогда не было большим, когда дело дошло до решения о вторжении в Украину, он сузился до горстки людей – всех тех "истинно верующих", разделяющих его мировоззрение и навязчивые идеи.

Проблема понимания действий Кремля, говорят разведчики, заключается в том, что Путин является единственным лицом, принимающим решение в Москве. По словам Джона Сайфера, ранее руководившего операциями ЦРУ в РФ, хотя взгляды российского лидера часто ясно излагаются в публичных заявлениях, знать, как он будет действовать в соответствии с ними, – сложная задача.

А Джон Соерс убежден, что президент страны-агрессора просто изолировался в своем "информационном пузыре", в который попадает очень мало внешней информации, особенно той, которая может подвергнуть сомнению его мнение.

"В такой хорошо защищенной системе, как Россия, очень сложно иметь хорошие разведданные о том, что происходит в голове лидера, особенно когда так многие его люди не знают, что происходит", – объяснил бывший глава британской МИ-6.

Со своей стороны профессор психологии Адриан Фернхэм подчеркнул, что Путин стал жертвой собственной пропаганды в том смысле, что он слушает только определенное количество людей и блокирует все остальные мнения.

"Беспокоит то, что он делает что-то невероятно опрометчивое, злобно нажимая на кнопку. Сам Путин может подыгрывать чувство своей опасности или даже иррациональности. Это хорошо известная тактика (часто называемая теорией "сумасшедшего"), когда кто-то, кто имеет доступ к ядерному оружию, пытается заставить своего противника отступить, убеждая его, что он вполне может быть достаточно безумным, чтобы нажать кнопку, несмотря на то, что все могут погибнуть", – добавил Фернхэм.

Напомним: глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 гг. Николай Маломуж предположил, что Путин может готовить подземный город на востоке РФ на случай ядерной войны. По словам генерала, на это косвенно указывают совершенные 17 марта правительственные рейсы. Он отметил, что во времена СССР там размещались подземные центры управления, в которых автономно можно было жить несколько месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты Института изучения войны из США подчеркнули, что Украина победила РФ на первом этапе войны. Операция страны-агрессора была направлена на захват крупных украинских городов, однако потерпела неудачу.

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