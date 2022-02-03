Россия отдаст Китаю часть территории? Жданов сказал, почему Путин выводит войска с Дальнего Востока

Россия выводит войска с Дальнего Востока. Часть территории этого государства "с прямой подачи Кремля" отойдет Китаю.

Посредством такого подарка президент РФ Владимир Путин хотел бы заслужить лояльность Пекина и заключить с ним большой договор, приблизившись к "мировому Олимпу". Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов.

"С точки зрения стратегии у меня создается впечатление, что Российская Федерация выводит свои войска с Дальнего Востока", – заметил он.

Как рассказал эксперт, уже сегодня в школьных учебниках Китая граница с РФ изображена совсем не так, как это есть на самом деле: "Граница проходит практически на тысячу километров севернее. Они учат детей, что это великий Китай".

Кроме того, часть российских земель отдана Китаю в аренду на срок 49 лет. "Кто через 49 лет заберет эту землю?" – спросил Жданов.

Он заметил, что Китай будет занимать российские территории, применяя "мягкую силу". "Он будет заселять туда свое население, которое будет ассимилироваться. И буквально через два этапа местных выборов они получат полностью прокитайские местные власти, которые потом тихонечко перенесут пограничные столбы и все".

Жданов пояснил, что интерес Кремля состоит в том, чтобы заключить с Китаем большой договор. "Это бы повысило рейтинги России и вернуло ее на Олимп мировой политики, в клуб стран первого эшелона".

Вместе с тем эксперт убежден, что Пекин не пойдет на такой шаг, поскольку Россия интересна ему, прежде всего, как "сырьевой придаток", а не партнер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее публицист Виктор Каспрук высказал мнение, что лидер Компартии Китая мог обратиться с просьбой к Путину о том, чтобы тот не организовывал широкомасштабное наступление в Украину в период Олимпийских игр.