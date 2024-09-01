Путин выменял у Ким Чен Ына снаряды за породистых рысаков – The Times

Российский диктатор Владимир Путин частично расплатился со своим коллегой из КНДР за артиллерийские снаряды для войны против Украины породистыми лошадьми. Главе Северной Кореи Ким Чен Ыну он отправил 24 коня породы орловский рысак.

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Об этом пишет The Times. Согласно сообщению ветеринарной службы Приморского края (региона российского Дальнего Востока), который имееет железнодорожное сообщение с Северной Кореей, животных транспортировали в прошлое воскресенье, 25 августа.

Ким Чен Ын получил от Путина 19 жеребцов и пять кобыл. Орловский рысак – это любимая порода северокорейского диктатора, именно на таких лошадях он позировал верхом для пропагандистских фото.

В 2022 году из РФ в Пхеньян уже отправили 30 орловских рысаков.

Такие живые подарки не являются чем-то странным: лидер Северной Кореи прислал президенту Путину пару собак местной породы пхунсан в июне этого года после того, как два лидера подписали "соглашение о всеобъемлющем партнерстве". А в августе российский диктатор подарил Киму 447 коз.

The Times пишет, что передача рысаков стала последним признаком растущего сближения между Ким Чен Ыном и Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия углубляет сотрудничество с Северной Кореей, что представляет опасность не только для Украины, но и для стран Индо-Тихоокеанского региона. В объятия Пхеньяна Москву подталкивает отчаянная потребность России в помощи и усилении военного потенциала.

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