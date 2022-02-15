Я рад, что мой прогноз сбылся, и во внутрикремлевской схватке цинизма и имперского мессианства победил цинизм. Новой войны с Украиной не будет. Но если честно, большой радости нет: Путин, прилюдно посланный и окончательно выброшенный вон из западной цивилизации, становится особенно опасен для Воронежа...

Тут-то он оттянется по-настоящему! Тут-то и покажет в ближайшее время свою мощь и непобедимость...

Не так страшен наш военно-промышленный комплекс, как персональные комплексы нашего царька.