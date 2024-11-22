Путин впервые признал потери России на войне против Украины: заявление диктатора Кремля

Из-за удара Вооруженных сил Украины западными дальнобойными ракетами по Курской области есть убитые. Это исключительно захватчики из группировки "Север".

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Об этом официально сообщил диктатор РФ Владимир Путин. Это впервые, когда главарь Кремля публично признал потери россиян в войне против Украины.

Диктатор рассказал, что по военным объектам на территории Брянской и Курской областей были нанесены удары 19 и 21 ноября американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow и соответственно.

"В Курской области нападение было совершено на один из командных пунктов нашей группировки "Север". В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала", – сказал Путин.

Он также отметил, что "командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями войск". Противник своих целей не достиг, подчеркнул Путин.

Относительно удара в Брянской области, по его словам, от падения обломков якобы сбитой ATACMS на складе боеприпасов возник пожар, его потушили, "жертв и серьезных разрушений нет".

В свою очередь на Западе утверждают, что в Курской области из-за удара Украины как минимум был ранен генерал армии Северной Кореи. Кого именно – неизвестно, однако ряд изданий намекает, что, скорее всего, был ранен заместитель начальника генштаба КНДР, генерал Ким Ен Бок.

Напомним, что именно генералу Киму Ену Боку было поручено командовать войсками КНДР в составе русской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области РФ был нанесен удар ракетами Storm Shadow. ВСУ впервые ударили по военным объектам на территории России британскими крылатыми ракетами.

Целью ракетного удара, вероятно, стал подземный командный пункт российских войск, который мог использоваться не только для связи, но и для координации военных операций. Об этом пишет Defense Express.

В результате удара ракетами Storm Shadow в Курской области РФ было ликвидировано как минимум 18 российских оккупантов, еще 33 ранены. Среди них также северокорейские наемники. Кроме того, вероятно, в число "двухсотых" или "трехсотых" попал российский генерал - это не считая северокорейского генерала.

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