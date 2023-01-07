Путин впервые один без массовки пришел на Рождественскую службу в храм: в сети волна хейта. Фото и видео

В 2023-м году российский диктатор Владимир Путин впервые пришел на рождественскую службу без массовки. Кроме него и одного священника в Благовещенском соборе Кремля больше никого не было.

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Кадры с Путиным из храма показали по росТВ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). СМИ также писали, что ночную службу для него существенно сократили.

Тем, что президент РФ в этом году встречал Рождество один, были удивлены даже россияне. Еще год назад в этот день вокруг него собрали немало людей – так в России хотели показать, что их лидер "с народом". В сети на диктатора вылилось немало хейта.

Комментаторы писали, что Путин, вероятно, теперь боится даже сотрудников ФСБ, а единственный священник, судя по всему, перед этим мероприятием две недели был на карантине.

"Весь в золоте, кровавый барон, но сколько не строй себе мавзолеев, никто не прийдёт на твои похороны", "Почему он один?", "Почему не в Донецке?", "В бункере даже храм построили", "Снято на зеленку", "В этот раз пыня даже без массовки", "В бронике ахахахха", "Настолько чувствует народную любовь, что боится подойти", "Делаем ставки, удмурт это или дипломат", "На лице смесь страха и отчаяния", – писали россияне.

В сети также подметили, что Благовещенский собор, в котором Путин встретил Рождество, – это домовой храм московских великих князей и царей.

"А ну теперь ясно, голова себе накрутила, что он царь батюшка", – писали в Telegram-каналах.

Добавим, что российский патриарх Кирилл в Рождество призвал молиться за власти и армию РФ. А главной проблемой он назвал выселение священников УПЦ МП из Киево-Печерской лавры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российский диктатор Владимир Путин, записывая новогоднее поздравление для жителей страны-агрессора, скорее всего, был в бронежилете. На кадрах вместе с главой Кремля были подставные военные-оккупанты.

– А Новый год-2023 Путин, по данным СМИ, встретил вместе со своей сожительницей Алиной Кабаевой в компании семьи и нескольких близких друзей в бункере за Уральскими горами.

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