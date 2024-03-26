Прошли два года и тридцать один день войны. Ситуация на фронте в основном изменилась мало, но западнее Бахмута россияне приближаются к Часову Яру, а западнее Авдеевки они продолжают медленное и очень кровопролитное, но все же наступление, и непонятно когда ВСУ смогут там зацепиться и окончательно остановить противника.

Сегодня Путин на большом совещании со всеми своими силовиками, опять подробно рассуждал о теракте в Крокус Сити. Он, наконец, признал, что преступление совершено не какими-то абстрактными "международными террористами", а вполне себе реальными сторонниками радикального ислама.

Он сказал примерно следующее: "Мы знаем, что преступление совершено руками радикальным исламистов. Нас интересует, кто заказчик? Абсолютно ясно одно - это акция устрашения. И сразу возникает вопрос: кому это выгодно? Мы видим, что США пытаются убедить сателлитов и другие страны, что киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершил ИГИЛ.

Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты никогда не брезговали использовать самые грязные методы. Тем более сейчас, когда их контрнаступление провалилось. Почему террористы пытались уйти именно на Украину? Кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть спонсорами терроризма."

То есть, попросту говоря, Путин во всем видит "руку Вашингтона". И в теракте в Крокус Сити, и в "злодеяниях киевского режима" и вообще во всех кознях против России которые были со времен Рюрика и которым еще только предстоит случиться в будущем…

То есть в параноидальном бреду любой абсолютно отвлеченный факт для самого параноика является безусловным доказательством его правоты. Будь то мания преследования, или мания величия, или еще какая-нибудь другая мания…

То есть как в детстве его ранили "происками американского империализма", в в юности, в школе КГБ, закрепили этот вывих мозга, так это заблуждение с тех пор и захватило весь его разум и даже если на улице пойдет дождик, то для Путина не будет никаких сомнений в том, что это коварные "коллеги из Лэнгли" постарались.

Путин разбомбил вдребезги сирийские Алеппо и Хомс. Разрушил Пальмиру. Убил десятки тысяч мирных граждан. Недаром организатора этих бомбардировок, путинского генерала Суровикина, прозвали "Генерал Армагеддон". И все это Путин прямо оправдывал необходимостью борьбы с радикальными исламистами в целом и с ИГИЛом - в частности. В ответ ИГИЛ много раз публично объявлял Путина своим врагом и грозил отомстить за все его художества.

И вот он отомстил. Отомстил страшно и кроваво. В своем стиле, который мы много раз уже видели. Казалось бы чего тут неясного? Какие могут быть вопросы о заказчике? Но нет, маньяк так просто не сдается! Он уверен: за всем этим стоит Вашингтон! Это все "американская военщина" и "прожженые циники из Белого Дома" организовали. Руками ИГИЛ. Как и войну в Украине они организовали руками киевского режима.

И ничего, что весь мир знает: эта война организована руками путинского режима. Но Путину и горя мало: у него свой мир, в нем другая логика и другие причинно-следственные связи. И то, что мы считаем очевидным как "дважды два", у него "все не так однозначно".

Вот хоть эти самые "дважды два": что это такое? Это только кажется, что это начало таблицы умножения. А на самом деле это хитрый ход американцев по пропаганде нетрадиционных ценностей и намек на секс вчервером. Путин в своей антиамериканской фобии напоминает анекдот про рядового Сидорова, которому даже кирпич напоминает пи..ду потому, что ему ее все напоминает.

Но мы, люди не с таким богатым как у Путина воображением, должны всерьез отнестись к последним заявлениям Исламского Государства про то, что это только начало и скоро Россию захлестнет волна террора, которую оно и организует. Это тем более так, что, как справедливо заметил Владимир Пастухов, в России живут миллионы самых незащищенных и самых бесправных ее жителей - гастарбайтеров. И почти все они - мусульмане.

Как в Древнем Риме христианство долгое время было религией почти исключительно рабов, так и сегодня ислам - это религия, которую исповедуют самые угнетенные слои путинского "рая". Чем такое совпадение религиозного и классового расслоения закончилось для Римской Империи - мы прекрасно помним. И нет никаких причин почему с путинской империей все должно пойти по-другому.

Из России сейчас все большее поступает информации, что после теракта в Крокус Сити менты стали врываться в общежития гастарбайтеров, хватать их десятками и тащить бедолаг в военкоматы подписывать контракты, а потом - вперед, на передовую. А не хочешь, так мы тебя сейчас арестуем и обвиним в пособничестве терроризму. И будем долго и мучительно пытать. Выбирай!

Какая замечательная идея пришла в голову путинским болванам: людей, которые тебя ненавидят, вооружить, научить их метко стрелять и дать им обрести боевой опыт. И какой простор тут открывается для проповедников радикального ислама! В эту среду только брось спичку….

А потом Путин будет опять во всем видеть руку Вашингтона или киевских нацистов. Впрочем, киевские нацисты - это ведь тоже американское изобретение. Чтобы Россию ослабить… Впору уже задаться вопросом кто заказчик у самого Путина. Вот этот вопрос - очень даже нетривиальный. И тут точно "не все так однозначно".

И уже в таком ракурсе я думаю украинцы сами увидят своего естественного союзника и теперь-то уж точно наладят с ним контакты. В этот раз чтобы на самом деле ослабить Россию. Да и кому нужна сильная Россия, если даже Путин ее только и делает, что ослабляет? Вот уж украинцам - точно не нужна.

Слава Украине!🇺🇦

ХАМАС отверг предложения Израиля и настаивает на полном прекращении огня и выводе всех израильских войск из сектора Газа. Что и требовалось доказать: сам предложил некие условия, а когда Израиль на них согласился - гневно отверг это согласие. Что теперь будет - я прогнозировать не берусь. Но теперь я не вижу ни одной причины, почему не может состоятся операция в Рафахе. Такие дела.

I❤️🇮🇱