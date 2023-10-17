Путин во время визита в Пекин расхвалил политику Китая: на видео с главой Кремля заметили 'нюанс'

Российский диктатор Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в третьем Международном форуме "Один пояс, один путь" и сразу сделал заявление по центральному телевидению Китая. В своем обращении российский президент расхвалил лидера КНР Си Цзиньпина и отметил, что в рамках сотрудничества Китая и России "никто никому ничего не навязывает".

Однако на видео встречи главы Кремля в Пекине внимательные пользователи сети X (ранее известной как Twitter) заподозрили, что вместо российского президента в Китай прибыл его двойник. Так, подозрительным показался для них тот факт, что Путин был удивительно активен, смело подходил к толпе с представителями китайской делегации и не боялся рукопожатий.

Это второй зарубежный визит российского президента в этом году после выдачи судом в Гааге ордера на его арест. В Китае Путин должен встретиться с главами КНР, Вьетнама и представителями ряда стран.

Видео дня

"Кто-то воспринимает форум "Один пояс, один путь" как попытку Пекина кого-то под себя подмять, однако его суть в желании к сотрудничеству. Преимущество концепции сотрудничества, предложенной Китаем, заключается в том, что в рамках сотрудничества никто никому ничего не нав' вязает. В этом уникальность взаимодействия Китая под руководством главы Си Цзиньпина", – заявил Путин по центральному телевидению Китая.

В то же время, пользователи сети заметили, что во время встречи главы Кремля в аэропорту его не встречали первые лица государства, а лишь обычные китайские чиновники. Также в сети подозревают, что в Пекин прибыл не настоящий Путин, а его двойник, прозванный в народе "банкетным".

"Это копия! Не поверю, что оригинал бы так близко стоял и жал руки людям, которые вряд ли все проверены и прошли карантин, да еще и на улице"; "Это же не Пу, это копия. Я уже по бодрому виду его отличаю"; "Это уже банкетный?" "А что за клоуны его встречают, где первые лица гос-ва, не говорю уже о Си", – пишут пользователи соцсети Х.

Отметим, что неоднократно разные эксперты заявляли, что у российского президента есть двойники. Также в интернете распространяется таблица, включающая разных "дублеров" Владимира Путина, среди которых встречаются "болтун", "удмурт", "дипломат" и "банкетный". Вероятность использования некоторых двойников может изменяться в зависимости от события, на которое необходимо явиться самому президенту.

Так, двойника с прозвищем "банкетный" якобы часто посылают на различные приемы, для рукопожатий и участия в различных публичных событиях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле мало кто имеет доступ к живому российскому диктатору Владимиру Путину. На официальные встречи часто ездят двойники, которых хоронят в закрытых местах под пристальным наблюдением охраны, заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что у российского диктатора Владимира Путина много двойников. За последние шесть месяцев на официальных мероприятиях, как правило, присутствует не сам глава Кремля.

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