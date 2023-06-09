Доступ к Путину в Кремле очень ограничен, а его двойники находятся в закрытых местах под охраной – ГУР

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что в Кремле мало кто имеет доступ к живому российскому диктатору Владимиру Путину. На официальные встречи часто ездят двойники, которых прячут в закрытых местах и под пристальным наблюдением охраны.

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Об этом представитель украинской разведки рассказал в интервью изданию УП, опубликованном 8 июня. Факт того, что президент страны-агрессора, который напал на Украину, использует технологию двойников подтверждают многие специалисты, в том числе врачи-физиогномисты.

Визиты на временно оккупированные территории юга Украины, как отметил Юсов, это постановки и настоящего Путина там не было. По его словам, было очень большое отличие и в поведении, и во внешности так называемого президента России.

"Он бы не общался с условным местным населением, потому что мы понимаем, что доступ к живому Путину в Кремле даже для своих ограничен", – сказал Юсов.

Он напомнил, что даже во время важных официальных встреч, когда Путин вынужден встречаться с лидерами лично, он не жмет им руки и использует многометровый стол для переговоров.

Двойники Путина, как говорят в ГУР, живут точно не в одном месте и вряд ли в одном городе России. Все они находятся в разных закрытых местах под очень серьезной охраной.

Что касается самопровозглашенного президент Беларуси Александра Лукашенко, то у него, как отметил Юсов, двойников нет. По словам представителя ГУР, белорусский диктатор "слишком нетипичный".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Главного управления разведки Минообороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у российского диктатора Владимира Путина много двойников. За последние шесть месяцев на официальных мероприятиях, как правило, присутствует не сам глава Кремля.

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