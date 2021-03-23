Путин собрался вакцинироваться от COVID-19: в Кремле отказались называть препарат

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин, который накануне анонсировал свою вакцинацию против коронавируса, не будет делать это публично. Там также отказались назвать, каким именно препаратом.

Подробности рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, прививку не обязательно делать в медучреждении, и она "минимально повлияет на рабочий график" российского лидера.

"Как врач посчитает необходимым, так все и будет сделано. Все-таки это достаточно несложная процедура. И, учитывая президентский рабочий график, конечно, это будет сделано так, чтобы минимально повлиять на время президента", – заявил он.

Представитель Кремля отметил, что Путин сделает прививку "одной из трех" российских вакцин, но людям специально не скажут, какой именно.

"Все три российские вакцины абсолютно надежны, они очень хорошие и эффективные… Что касается вакцинации под камеры, то ему это не нравится", – высказался Песков.

На вопрос, почему же процедура вакцинации президента не делается публичной для агитации граждан, он заверил, что "Путин и так достаточно значительную часть рабочего времени посвящает мероприятиям, связанным с вакцинацией и производством вакцин".

"В начале осени ему нужно быть в обычном активном состоянии с точки зрения перемещений и неограниченного режима общения с людьми с учетом того, что в сентябре будут думские выборы и так далее, что нужно прийти к этому моменту таким образом, чтобы сохранялся на необходимом уровне иммунитет", – пояснил Песков, почему глава РФ решил сделать прививку только сейчас.

Он не согласился с мнением о том, что неразглашение названия препарата, которым воспользуется Путин, можно объяснить тем, что производство только "Спутника V" налажено в значительных объемах, а других вакцин в России пока не хватает.

Отметим, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) призвало страны ЕС не спешить регистрировать вакцину "Спутник V" до тех пор, пока не будут завершены все необходимые проверки препарата.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" является оружием пропаганды Кремля, ведь наука в РФ способна только "травить". Он предположил, что Владимир Путин не привился этим препаратом, потому что, "видно, любит себя больше, чем некоторые украинские политики".