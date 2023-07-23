Путин собирает армию против Пригожина, она сильнее той, которая воюет в Украине, – Яковенко

На фоне угроз для путинского режима в России со стороны хозяина ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина глава Кремля Владимир Путин проводит резкое усиление росгвардии. Фактически диктатор создает свою внутреннюю армию, которая существенно превосходит по численности и обеспечению оккупационную армию РФ, воюющую в Украине.

Видео дня

Де-факто в России началась война двух мафиозных кланов – Путина и Пригожина. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

"Происходит резкое усиление росгвардии. Туда перетекает бронетехника. Путин ориентируется на создание внутренней армии, которая значительно превосходит и по количеству, и по вооружению ту оккупационную армию, которая воюет в Украине. Это не только росгвардия, но также федеральная служба охраны и частично ФСБ. Из министерства внутренних дел в росгвардию перетекают отдельные подразделения, спецназ", – рассказал оппозиционер.

В этом контексте он напомнил, что российская Госдума быстро приняла закон, обязывающий передавать росгвардии тяжелое вооружение и бронетехнику, в том числе танки. При этом финансирование "внутренней армии" Путина происходит за счет средств налогоплательщиков, подчеркнул журналист.

Готовится к "войне" и Пригожин, хотя его ресурс несколько меньше, продолжил он. Тем не менее, этот "уголовник со стажем" наверняка найдет способы финансирования своей армии, убежден Яковенко.

"У него есть довольно много разных ресурсов. Он может, например, послать часть своих бандитов в Африку, пограбить там и привезти оттуда какую-то добычу. Это классические пиратские рейды. Возможно, еще несколько десятков миллиардов рублей он выбьет из Путина на финансирование своей банды. Понятно, что Лукашенко не даст ни копейки. Но у него можно взять бронетехнику", – предположил он.

Полную версию интервью с Игорем Яковенко вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, находящийся с частью своей "армии" в Беларуси, записал обращение. В нем он назвал "позором" то, что происходит на украинском фронте, и заявил, что ждет момента, чтобы проявить себя в полной мере.