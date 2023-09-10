Путин скрывается даже от собственной охраны: экс-сотрудник ФСО сбежал и рассказал, что диктатор боится за свою жизнь
Президент России Владимир Путин боится даже собственной охраны. Его визиты на многочисленные резиденции скрываются от охраняющих их сотрудников ФСО.
Особенно большие меры предосторожности предпринимаются во время приездов диктатора в "исконно русский" оккупированный Россией Крым: создается видимость прибытия Путина одновременно по воздуху, по земле и по морю, а побережье охраняет спецотряд водолазов. Секреты "безопасности по-путински" раскрыл в интервью российскому телеканалу "Дождь" экссотрудник ФСО Виталий Брижатый.
Брижатый, как отметили в "Дожде", сейчас находится в Эквадоре: туда он сбежал после начала полномасштабной войны России против Украины. До февраля 2022 года же мужчина работал в Федеральной службе охраны, служил во временно оккупированном Крыму. Журналистам он рассказал о том, какие меры безопасности предпринимают Путин и высокопоставленные российские чиновники во время приездов на оккупированный украинский полуостров.
Экс-сотрудник ФСО до побега в Эквадор работал в должности кинолога. В его задачи, помимо прочего, входил осмотр территории "госдач" на предмет взрывчатки.
Работы, по словам Брижатого, хватало.
"Когда приезжают верхушки власти, им начинают камазами возить подарки. Кинологи их проверяют. К примеру, приезжала Матвиенко — ей подарили телевизор. Зачем он ей?" — говорит экс-сотрудник ФСО.
Однако приезды Путина в Крым сопровождаются особыми мерами безопасности. Визит диктатора на крымскую дачу скрывают даже от сотрудников ФСО. Диктатора сопровождает исключительно его личная служба безопасности, а сотрудникам в регионах доверяют лишь подготовку территории к приезду.
"Нам вроде как и говорят, что он [Путин] есть, а он может и не быть. Он сам своим же не доверяет. Людям могут сказать, что он отдыхает на этой даче, а он может быть вообще в другом месте", — рассказал Брижатый.
Паранойя диктатора настолько велика, что обычно во время его приезда в Крым разворачивается целый спектакль. По словам экс-сотрудника ФСО, в каждый из аэропортов на полуострове слетаются по три вертолета, приезжает Росгвардия и кортежи, а сам Путин может прибыть морем. Прибрежную зону при этом охраняет спецотряд водолазов, который располагается в одном здании с кинологами.
Интересно, что подобная "секретность" не только в случае с Путиным, но и с другими представителями правящей верхушки РФ вызвала необходимость постоянного функционирования дач чиновников. Ведь они могут нагрянуть в любой момент. В частности, туда регулярно завозят еду.
При этом в подавляющем большинстве случаев внутрь дач пускают только личную охрану чиновников и уборщиков "с особым доступом".
Напомним, ранее Путин обвинил Запад в том, что тот прикрывает нацизм в Украине этническим евреем Зеленским. Еврейские корни украинского президента, похоже, не дают покоя "антинацисту" из Кремля, ведь он далеко не впервые акцентирует на этом внимание.
На очередной антисемитский и антиукраинский выпад Путина отреагировали в МИД Украины. Там назвали слова президента РФ очередным проявлением глубоко укоренившегося антисемитизма российских элит и призвали мир решительно осудить высказывания российского президента.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber . Не ведитесь на фейки!