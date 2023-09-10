Путин скрывается даже от собственной охраны: экс-сотрудник ФСО сбежал и рассказал, что диктатор боится за свою жизнь

Президент России Владимир Путин боится даже собственной охраны. Его визиты на многочисленные резиденции скрываются от охраняющих их сотрудников ФСО.

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Особенно большие меры предосторожности предпринимаются во время приездов диктатора в "исконно русский" оккупированный Россией Крым: создается видимость прибытия Путина одновременно по воздуху, по земле и по морю, а побережье охраняет спецотряд водолазов. Секреты "безопасности по-путински" раскрыл в интервью российскому телеканалу "Дождь" экссотрудник ФСО Виталий Брижатый.

Брижатый, как отметили в "Дожде", сейчас находится в Эквадоре: туда он сбежал после начала полномасштабной войны России против Украины. До февраля 2022 года же мужчина работал в Федеральной службе охраны, служил во временно оккупированном Крыму. Журналистам он рассказал о том, какие меры безопасности предпринимают Путин и высокопоставленные российские чиновники во время приездов на оккупированный украинский полуостров.

Экс-сотрудник ФСО до побега в Эквадор работал в должности кинолога. В его задачи, помимо прочего, входил осмотр территории "госдач" на предмет взрывчатки.

Работы, по словам Брижатого, хватало.

"Когда приезжают верхушки власти, им начинают камазами возить подарки. Кинологи их проверяют. К примеру, приезжала Матвиенко — ей подарили телевизор. Зачем он ей?" — говорит экс-сотрудник ФСО.

Однако приезды Путина в Крым сопровождаются особыми мерами безопасности. Визит диктатора на крымскую дачу скрывают даже от сотрудников ФСО. Диктатора сопровождает исключительно его личная служба безопасности, а сотрудникам в регионах доверяют лишь подготовку территории к приезду.

"Нам вроде как и говорят, что он [Путин] есть, а он может и не быть. Он сам своим же не доверяет. Людям могут сказать, что он отдыхает на этой даче, а он может быть вообще в другом месте", — рассказал Брижатый.

Паранойя диктатора настолько велика, что обычно во время его приезда в Крым разворачивается целый спектакль. По словам экс-сотрудника ФСО, в каждый из аэропортов на полуострове слетаются по три вертолета, приезжает Росгвардия и кортежи, а сам Путин может прибыть морем. Прибрежную зону при этом охраняет спецотряд водолазов, который располагается в одном здании с кинологами.

Интересно, что подобная "секретность" не только в случае с Путиным, но и с другими представителями правящей верхушки РФ вызвала необходимость постоянного функционирования дач чиновников. Ведь они могут нагрянуть в любой момент. В частности, туда регулярно завозят еду.

При этом в подавляющем большинстве случаев внутрь дач пускают только личную охрану чиновников и уборщиков "с особым доступом".

Напомним, ранее Путин обвинил Запад в том, что тот прикрывает нацизм в Украине этническим евреем Зеленским. Еврейские корни украинского президента, похоже, не дают покоя "антинацисту" из Кремля, ведь он далеко не впервые акцентирует на этом внимание.

На очередной антисемитский и антиукраинский выпад Путина отреагировали в МИД Украины. Там назвали слова президента РФ очередным проявлением глубоко укоренившегося антисемитизма российских элит и призвали мир решительно осудить высказывания российского президента.