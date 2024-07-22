'Путин – сам иностранный агент': соратник Гиркина устроил истерику из-за 'распродажи России' и напомнил 'неудобные' факты. Видео

Соратник российского террориста Игоря Гиркина пожаловался, что диктатор Владимир Путин распродает Россию. Оккупант Михаил Полынков, который воевал против Украины, заявил, что главарь Кремля предал РФ.

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Также он упрекнул главного военного преступника России в обучении на территории США. Своим нытьем оккупант поделился в одном из пропагандистских Telegram-каналов.

Захватчик припомнил Путину, что тот после развала СССР уволился из КГБ и начал распродавать страну. Также он заявил, что диктатор сам является иностранным агентом.

В частности, он заявил, что в 90-х годах Путин проходил обучение в Соединенных Штата в качестве "перспективного молодого политика".

"В 1991 году будучи полковником КГБ он уволился, начал делать деньги и распродавать свою страну вместе с Собчаком. Они все время ищут иностранных агентов, все у них иностранные агенты, кроме Путина. Но почему-то они не говорят о том, что Путин не просто одним из первых, а самый первый в группе перспективных молодых политиков отправился на обучение в США", – заявил оккупант.

Примечательно, что даже в официальной биографии российского диктатора упоминается факт обучения в США. С 1992 по 1996 год Путин в числе "реформистски настроенных политических активистов" проходил тренинг по программе американского Национального демократического института международных отношений (National Democratic Institute for International Affairs, NDI).

Эта организация создана правительством Соединённых Штатов, финансируемая Национальным фондом демократии для продвижения демократии в развивающихся странах.

Напомним, бывший сотрудник Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов считает, что России еще долго хватит ресурса для ведения войны против Украины. Тем более, что сегодня в России сложился немалый класс людей, которые выиграют от этой войны.

Как сообщал OBOZ.UA, кремлевский диктатор Владимир Путин сделал очередное циничное заявление о войне в Украине и возможности переговоров. Он пытается убеждать, что вывода российских войск из Украины "не будет никогда".