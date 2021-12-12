Путин рассказал, как работал таксистом: неприятно об этом говорить. Видео

Президент Российской Федерации Владимир Путин признался, что в прошлом он работал водителем такси. К такой подработке ему пришлось прибегнуть в 90-е годы прошлого века, когда у многих людей не было ни денег, ни постоянной работы.

Путин сказал, что и ему приходилось подрабатывать, в частности, перевозкой людей. Об этом он рассказал для фильма "Новейшая история", отрывки из которого были опубликованы в субботу, 11 декабря, на телеканале "Россия 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было", – сказал глава государства.

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Отметим, что ранее Путин заявлял лишь о своей готовности в 90-х работать в такси, но не говорил о том, что и правда так подрабатывал.

По словам президента РФ, такие мысли к нему приходили после того, как бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак проиграл выборы на должность губернатора (Путин возглавлял его предвыборный штаб – Ред.).

"Я даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать? Я не шучу, куда деваться. Двое детей маленьких", – говорил Путин в одном из интервью.

Именно поэтому, по его словам, он и согласился на предложение переехать в Москву, чтобы работать в управлении делами президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден заявил, что каждый мировой лидер хотел бы поменяться с ним местами. Это касается даже президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина.