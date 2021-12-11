Байден: не знаю ни одного мирового лидера, не хотевшего бы поменяться со мной местами

Президент США Джо Байден считает, что каждый мировой лидер хотел бы поменяться с ним местами. Это касается даже президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина.

Такое заявление американский президент сделал в пятницу, 10 декабря, в эфире вечернего ток-шоу Джимми Фэллона "The Tonight Show" на телеканале NBC. Политик объяснил, что считает так из-за больших возможностей США (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, он упомянул высокий уровень развития американской науки и технологий – более высокий, чем "в любой другой стране в мире".

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"Я с оптимизмом смотрю на нашу страну", – добавил Байден.

Во время шоу он также рассказал о планах и целях на 2022 год, среди которых контроль над пандемией COVID-19, забота об окружающей среде и разрешение проблем в ходе реформы избирательного права в США.

Отвечая на вопрос Фэллона о времени, когда он только стал президентом, Байден сказал, что для него было непривычно, что кто-то готовит для него с супругой еду, складывает и транспортирует их вещи.

Он поделился со зрителями, что даже договорился с работниками кухни о том, что они не будут готовить для президентской четы завтрак, так как глава государства может сделать это самостоятельно.

Как сообщал OBOZREVATEL, беседа американского и украинского президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского состоялась 9 декабря и длилась около полутора часов. Все подробности разговора читайте по ссылке.