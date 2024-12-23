КНДР может предоставить России дополнительные войска и дроны-камикадзе: корейская разведка раскрыла подробности

Северная Корея, вероятнее всего, готовится направить в Россию дополнительных военнослужащих и военную технику. Возможно, в пакет этой военной поддержки Москвы войдут также дроны-камикадзе.

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Об этом сообщает агентство Yonhap, анализируя данные южнокорейского разведывательного агентства. Оценка была сделана после того, как КНДР отправила тысячи солдат для участия в войне России против Украины, и число жертв которых оценивается уже примерно в 1100 человек.

"Комплексная оценка многочисленных разведданных показывает, что Северная Корея готовится к ротации или увеличению численности войск в России, в то же время поставляя 240-миллиметровые ракетные и 170-миллиметровые самоходные артиллерийские установки", – заявил Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ).

Также там указали на некоторые признаки того, что Пхеньян переходит к производству и поставке дронов-камикадзе, впервые представленных во время инспекции северокорейского диктатора на месте их изготовления в ноябре.

В Сеуле приписывают этот шаг усилиям КНДР по получению практического опыта ведения войны и модернизации своей системы обычных вооружений.

В прошлом месяце северокорейские государственные СМИ сообщили, что Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями различных типов беспилотников-смертников и призвал к полномасштабному производству оружия, которое "становится все более важным в современной войне из-за своей экономической эффективности".

Южнокорейская разведка сообщает, что никаких конкретных признаков провокации со стороны КНДР пока не обнаружено, она сосредоточена на расширении своего военного сотрудничества с Россией и стабильном управлении своей внутренней обстановкой в ​​преддверии ключевого пленарного заседания партии в конце года.

Однако военные не исключили возможности того, что Пхеньян устроит неожиданную военную провокацию против Юга, приуроченную к важному политическому событию, например, запуск баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой боеголовкой.

В дальнейшем Объединенный комитет начальников штабов прогнозирует, что КНДР продолжит провокации "серой зоны" в следующем году, например, запуск воздушных шаров с мусором и проведение атак по глушению GPS.

"Поскольку в следующем году Север должен будет сосредоточиться на поддержке России, он, вероятно, будет чувствовать себя обремененным (возможностью) возникновением военной напряженности или конфликтов, которые могут привести к созданию нового фронта войны", – заявили в ОКНШ.

Там добавили, что необходимость сотрудничества в обмене информацией с США, а также установление твердой позиции готовности к таким событиям имеют жизненно важное значение, поскольку существует также вероятность того, что Северная Корея попытается предпринять различные провокации, чтобы усилить свою переговорную позицию против США.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным украинского военного портала Defence Express, Россия могла получить от КНДР баллистику, летящую на 1200 км. Речь идет о ракете средней дальности Pukguksong-2 ("Полярная заря" или KN-15 по американской системе классификации).

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