Про "экономиста" путина – доктора забавных наук и его аутотренинги.

На минувшей неделе экономикой в рф решил заняться лично путин. Сразу после праздников царский спикер так и анонсировал, что "путин лично займется экономикой".

В тот же день был сделан мощный шаг диктатора, который принял у себя министра Минэкономразвития Решетникова, который по форме доложил, что в марте уже был рост, а инвестиции начнут расти уже с 2027 года.

Товарищ Решетников не выйдет "собственноручно" из собственного окна еще в течение какого-то времени, поскольку ублажил диктатора данными о том, что рф перегнала США по темпам роста ВВП на душу населения в 2025 году.

Правда, он не уточнил, что это произошло из-за укрепления рубля, а также не уточнил, как распределялся этот ВВП в рф. Со стороны, с позиции профессиональных экономистов, это выглядело как игра в наперстки с путиным. Поэтому товарищ Решетников все еще имеет неплохие шансы покинуть федеральное правительство не по собственному желанию.

Через 2 дня после публичного позора диктатор снова заговорил об экономике, вспомнив, что с 2021 года промышленное производство в РФ выросло аж на 12%. Интересный период анализа 2021-2025 гг., в котором спрятано несколько провалов, но через призму пятилетки этих провалов не видно.

Еще через день диктатор похвалил правительство РФ, заявив, что именно из-за его мер произошло улучшение. Хотя едва заметный импульс состоялся скорее благодаря росту цен на нефть, а не гениальности российского правительства.

Всю неделю террорист номер 1 на планете убеждал себя и окружающих, что с экономикой рф все в порядке.

А вот в конце недели произошел настоящий скандал. Спикер Государственной думы Володин возмутился на министра Минэкономразвития Решетникова, который недавно был у диктатора и пообещал поднять коммунальные тарифы на 33% за 4 года. Володин вызвал Решетникова на дуэль в парламент, где предлагается "стреляться" аргументами подорожания.