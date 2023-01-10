Путин пытается поставить на место Пригожина: почему это может закрыть "безлимит" для взятия Бахмута

Назначение начальником главного штаба сухопутных войск России Алекандра Лапина стал настоящим "плевком" диктатора Владимира Путина в лицо крамольному олигарху Евгению Пригожину. Лапин – прославленный командир поражений и теперь он сможет вполне весомо влиять на процессы под Бахмутом, где происходят наиболее ожесточенные бои.

Видео дня

Такую точку зрения выразил шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар на своем Telegram-канале. Он убежден, что Путин старается уравновесить силовые кланы, поскольку частная военная компания Пригожина "Вагнер" стала притягательна для большей части окружения фюрера.

"В Москве Лапин прославился только как символ поражений россиян на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине, когда он командовал группировкой войск "Центр". Однако тогда Путин наградил его, ведь в понимании диктатора, он добросовестный вояка, ведь готов убивать даже своих ради достижения нужных результатов верховному бункер-командующему", – иронично заметил Сохар.

Также автор публикации подчеркнул, что тогда Пригожин и и Кадыров воспользовались бегством россиян на Харьковщине и "повесили" на Лапина и Лиман, и Изюм, сделав Суровикина руководителем всей войны. Теперь Путин нарушил их правила игры.

"Отныне на Соледарском и Бахмутском направлении Лапин может придержать артиллерию в решающий момент или не дать бронетехнику в поддержку наемникам. В разгар боя трудно будет разобраться, кто в чем виноват", – резюмировал Сохар.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению журналиста Яковины, Пригожин хочет продемонстрировать Путину, что его тактика лобовых атак на Бахмутском направлении, которые сопровождаются большими потерями, эффективна, и получить после этого "зеленый свет" для намного более масштабной операции.

А вот западные СМИ не перестают освещать новые свирепые выходки Пригожина, тем самым он буквально повторяет судьбу экс-террориста №1 Усамы бен Ладена. Сходство этих двух террористов заметил также шеф-редактор Орест Сохар.

Только проверенная информация у нас в Telegram -канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!