Путин пытается переложить ответственность за ситуацию в Курской области на российских военных и чиновников – ISW

Глава РФ Владимир Путин продолжает представлять себя эффективным управленцем, который якобы знается на ситуации в Курской области. Ответственность за текущие проблемы в реагировании на украинское наступление в этом районе он перекладывает на российских военных и правительственных чиновников.

Видео дня

Кремль опубликовал кадры, на которых диктатор публично критикует подчиненных, и это является его предупреждением другим воздержаться от комментариев по поводу такого поражения РФ. На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, 12 августа Путин провел совещание с российскими военными, силовиками, федеральными и региональными должностными лицами по поводу ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях, в ходе которого поставил им задачи и предложил свои оценки политической ситуации вокруг наступления ВСУ.

Он отчитал исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова за высказывания по вопросам, которые кремлевский лидер считает относящимися исключительно к компетенции минобороны. Чиновнику он поручил говорить только о социально-экономической ситуации в регионе.

Также диктатор ответил на заявление первого вице-премьера Дениса Мантурова о том, что "все остальные вопросы находятся под контролем", отметив, что тот не затронул несколько ключевых социальных проблем. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков напрямую попросил Путина реализовать определенные социальные меры для помощи гражданскому населению Белгородщины, но сам он и его коллега по Брянской области Александр Богомаз избежали гнева диктатора, поскольку додумались не комментировать военные вопросы.

По мнению аналитиков, утверждение Путина о том, что у каждого чиновника есть только одна обязанность, контрастирует с его попыткой представить себя способным контролировать и компетентно понимать политическую, социально-экономическую и военную ситуацию вдоль международной границы.

"Кремль опубликовал кадры и текст докладов глав Брянской, Белгородской и Курской областей Путину о проблемах, с которыми в настоящее время сталкиваются российские региональные власти – вероятно, чтобы публично представить их как ответственных за эти проблемы и нуждающихся в помощи главы РФ. При этом он не опубликовал моменты с той части встречи, на которой российские военные и сотрудники служб безопасности отчитывались перед Путиным", – говорится в сводке ISW.

Эксперты говорят, что эти кремлевские публикации посылают четкий сигнал другим российским чиновникам воздержаться от комментариев по поводу принятия решений и операций Кремля по отражению украинских войск из России и смягчению связанных с этим гражданских проблем.

Российское оппозиционное издание Verstka 8 августа со ссылкой на источник, близкий к комитету Совета Федерации по обороне РФ, сообщило, что администрация кремлевского лидера рекомендовала российским депутатам и сенаторам не комментировать события под Курском "до особого распоряжения" или обсуждать их как можно более кратко и ссылаться только на официальные заявления.

"Путин и высокопоставленные российские военные и силовики пытаются контролировать официальные заявления о ситуации в Курской области и не допускать внутреннего недовольства, которое может угрожать стабильности Кремля", – указали в ISW.

Также отмечается, что Путин делегировал пересекающиеся задачи минобороны, ФСБ и Росгвардии в районе украинско-российской границы – еще раз подчеркнув, как группировка российских войск в Курской области изо всех сил пытается создать совместные структуры управления и контроля, необходимые для координации операций. Диктатор дал несколько оценок украинского наступления под Курском, в том числе ту, которая подорвала давнюю информационную операцию Кремля, ложно изображающую Украину как нежелающую вести законные, добросовестные переговоры и возлагающую бремя "мирного диалога" на Киев.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне диктатор Путин заявил россиянам, мол, армия РФ пытается "выбить врага" из Курской области, и похвастался, что несмотря на эти события темпы ее наступления на украинском фронте "увеличились в 1,5 раза". В то же время от своих чиновников военный преступник требовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!