Путин пытается оптимизировать делегацию, ведущую переговоры с США: в ISW объяснили, на что делает ставку Кремль

Российский диктатор Владимир Путин пытается оптимизировать свою делегацию на переговорах, чтобы она была наиболее эффективна с конкретными лицами со стороны США. Вероятно, Кремль пытается добиться от Вашингтона максимальных уступок.

Такое предположение высказали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Они перечислили тех, кого диктатор стремится видеть в делегации, и какую цель преследует.

В частности, 19 февраля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин назначит главного переговорщика после того, как США назначат своего. В тот же день российское оппозиционное издание "Медуза" сообщило со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, что Вашингтон первым избрал свою делегацию на двусторонние переговоры 18 февраля в Саудовской Аравии, после чего Россия попыталась "подобрать соответствующих" партнеров для каждого из этих американских чиновников.

Собеседник утверждал, что назначение генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева в состав делегации было в основном ответом на требования США, чтобы Россия назначила кого-то, кто "поймет" их. Кроме этого, по словам источника, Путин может назначить своего помощника Владимира Мединского в состав российской переговорной делегации, если украинские представители присоединятся к предстоящим переговорам. Все потому, что тот участвовал в российско-украинских переговорах, проходивших в Стамбуле весной 2022 года.

В то же время источник считает, что Кремлю нет необходимости включать Мединского в состав делегации, пока переговоры остаются двусторонними между США и Россией.

По данным газеты Moscow Times, ссылающейся на дипломатический источник, знакомый с американо-российской встречей 18 февраля, Кремль стремится восстановить доступ к замороженным резервам Центрального банка РФ в США на сумму около $6 миллиардов.

Утверждается, что российская переговорная делегация в Саудовской Аравии добивалась от США согласия на то, чтобы обе страны полностью возобновили работу своих дипломатических представительств и вернули российскую дипломатическую собственность в Штатах, которую американские власти ранее конфисковали по обвинениям в использовании в разведывательных целях. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США и РФ согласились восстановить "функциональность их соответствующих миссий в Вашингтоне и Москве".

Поэтому, считают аналитики, Кремль пытается подтолкнуть США к принятию экономических и дипломатических условий, не имеющих отношения к войне в Украине, возможно, в обмен на уступки Киеву и Западу, связанные с войной.

"Принятие США этих экономических и дипломатических условий – без требования каких-либо уступок России в отношении Украины – лишило бы Вашингтон влияния, которое понадобится для достижения заявленной американским лидером Дональдом Трампом цели достижения крепкого и длительного мира, который принесет пользу США и Украине", – констатировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, комментируя переговоры между делегациями РФ и США в Саудовской Аравии, российский диктатор Путин заявил, что готов встретиться с Трампом. Он также утверждал, что "Россия готова вернуться к переговорам по войне в Украине".

