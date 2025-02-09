Путин приказал создать в московском музее Победы экспозицию о войне против Украины: должна быть готова к 1 июля
Российский диктатор Владимир Путин распорядился создать в московском музее Победы на Поклонной горе постоянную экспозицию о войне на Украине. Выполнить его приказ подчиненные должны до 1 июля.
Среди афиш музея анонса будущей экспозиции нет. Но поручение Кремля заметило оппозиционное издание "Медуза".
Ответственными за выполнение приказа диктатора назначены сразу два министра – обороны и культуры.
Музей Победы на Поклонной горе был открыт в мае 1995 года. Первоначально это был действительно музей, посвященный победе СССР во Второй мировой войне. Но во времена путинского "руководства" Россией музей превратился в идеологически-пропагандистское заведение Кремля.
Так, там открыта с 2023 года выставка "Обычный нацизм", но, несмотря на название, она посвящена не настоящему нацизму, а "истории возникновения и развития украинского варианта нацизма с момента его зарождения до наших дней".
Также там есть экспозиция под названием "Обычный НАТОцизм", она "рассказывает об агрессивной политике Североатлантического альянса".
Еще в музее есть выставка "Zаветам Vерны" о современных оккупантах и захватчиках. Правда, в "музее" их называют героями.
Хватит ли у музея материалов для новой экспозиции? Должно хватить – напомним, как хозяйничая в Херсоне, российские оккупанты ограбили все музеи, а убегая из города вывезли награбленное с собой. И это касается любого города и поселка, который был или сейчас находится под оккупацией рашистов.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве экспозиции о войне россиян в Украине делают под открытым небом. Обычно для этого используют металлолом – уничтоженную технику российских окупантов.
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