Российский диктатор Владимир Путин распорядился создать в московском музее Победы на Поклонной горе постоянную экспозицию о войне на Украине. Выполнить его приказ подчиненные должны до 1 июля.

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Среди афиш музея анонса будущей экспозиции нет. Но поручение Кремля заметило оппозиционное издание "Медуза".

Ответственными за выполнение приказа диктатора назначены сразу два министра – обороны и культуры.

Музей Победы на Поклонной горе был открыт в мае 1995 года. Первоначально это был действительно музей, посвященный победе СССР во Второй мировой войне. Но во времена путинского "руководства" Россией музей превратился в идеологически-пропагандистское заведение Кремля.

Так, там открыта с 2023 года выставка "Обычный нацизм", но, несмотря на название, она посвящена не настоящему нацизму, а "истории возникновения и развития украинского варианта нацизма с момента его зарождения до наших дней".

Также там есть экспозиция под названием "Обычный НАТОцизм", она "рассказывает об агрессивной политике Североатлантического альянса".

Еще в музее есть выставка "Zаветам Vерны" о современных оккупантах и захватчиках. Правда, в "музее" их называют героями.

Хватит ли у музея материалов для новой экспозиции? Должно хватить – напомним, как хозяйничая в Херсоне, российские оккупанты ограбили все музеи, а убегая из города вывезли награбленное с собой. И это касается любого города и поселка, который был или сейчас находится под оккупацией рашистов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве экспозиции о войне россиян в Украине делают под открытым небом. Обычно для этого используют металлолом – уничтоженную технику российских окупантов.

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