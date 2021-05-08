Путин поздравил украинцев с годовщиной победы над нацизмом, проигнорировав Зеленского

В субботу, 8 мая, президент России Владимир Путин направил поздравления с 76-й годовщиной победы над нацизмом ветеранам и народам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также Украины и Грузии.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Примечательно, что поздравления от лидера РФ получили президенты всех этих стран, за исключением Украины и Грузии, Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили в Москве проигнорировали.

Путин подчеркнул, что в этот день народы, участвовавшие во Второй мировой войне, чтят подвиг своих предков, которые сражались с врагом плечом к плечу.

"Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершенные нацистами и их приспешниками", – сказал глава страны-агрессора.

В Кремле добавили, что Путин выразил надежду на то, что "традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы" всегда будут основой для построения конструктивных и добрососедских отношений.

Напомним, в День памяти и примирения президент Украины Владимир Зеленский напомнил гражданам, что этот праздник в нашей стране не заменяет 9 мая, он нужен для того, чтобы полнее понимать и беречь историю.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 мая в годовщину капитуляции нацистской Германии в Украине отмечают День памяти и примирения. Он был установлен указом президента Петра Порошенко № 169/2015 от 24 марта 2015 года.