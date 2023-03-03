Путин поручил готовить российскую ''оборонку'' к военному положению

3 марта российский диктатор Владимир Путин подписал указ о мерах в оборонно-промышленном комплексе, которые будут применяться во время военного положения. Документ определяет наказание предприятиям, которые срывают гособоронзаказ.

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Указ Путина обнародован на официальном портале правовой информации РФ, в нем отмечено, что документ вступает в силу с момента опубликования. Однако этот указ вызывает много вопросов.

Согласно документу, за срыв государственного заказа в условиях военного положения над предприятиями-исполнителями вводится внешнее государственное управление. Также указ позволяет останавливать права акционеров таких предприятий. Это очень похоже на подготовку к национализации частного бизнеса под "шумок" войны, или, на путинском языке, "СВО".

В документе отмечено, что указ действует до отмены военного положения. Но в России не вводили такой режим. Напомним, что Кремль ввел военное положение только на оккупированных территориях Украины, которые никогда не были и не являются российскими. А также непонятное "частичное" военное положение в российских регионах, граничащих с Украиной.

Более того, в РФ даже войны нет, там, как известно, продолжается "специальная военная операция", а за слово "война" можно загреметь надолго в тюрьму.

Учитывая все это, возникает вопрос: является ли этот документ анонсом введения военного положения в России, а затем и объявления войны, или это подготовка к массовому "отжиманию" бизнеса. Ответ станет очевидным в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, России все труднее финансировать войну, 2023 год станет решающим для ее экономики. На экономику России оказывают значительное влияние введенные санкции, снижение энергозависимости Европы, возврат цен на энергоносители до уровня, который был до полномасштабного вторжения в Украину, снижение объемов экспорта и добычи углеводородов.

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