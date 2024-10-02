Путин помиловал преступников, которые воюют против Украины: что происходит

В России проходящих военную службу преступников будут освобождать от уголовной ответственности. Соответствующий закон подписал российский диктатор Владимир Путин.

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Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. Этот закон дополняет положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ.

Он предусматривает освобождение от уголовной ответственности находящихся на военной службе во время мобилизации или заключивших контракт о прохождении службы на этапе судебного процесса.

Также закон распространяется на осужденных, приговоры которых еще не вступили в законную силу, включая апелляционную стадию рассмотрения уголовных дел.

До сих пор в России действовала норма, согласно которой, если человек отправлялся на войну против Украины после завершения следствия, но до оглашения приговора, его дело не закрывалось, а только получало отсрочку в судебном процессе. Однако подписанный Путиным закон предусматривает полное избавление от ответственности за совершенное.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал указ об осеннем призыве в армию. С октября по конец декабря 2024 года Кремль планирует призвать в армию 133 тыс. граждан РФ.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в России лиц, приговоренных к условным срокам, срочно вызывают на встречи с представителями министерства обороны РФ. Их хотят принудительно отправить на войну.

Также в России безработных принуждают идти на контрактную службу в армию. Фактически россиян заставляют выбирать военную службу как один из немногих доступных вариантов трудоустройства.