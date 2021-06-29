Путин получил 'оплеуху' от Байдена и начал защищаться за счет Украины, – Обухов

На встрече президентов США и РФ 16 июня глава России Владимир Путин фактически получил оплеуху. Последние заявления Путина о "госперевороте" в Украине – попытка построения защиты.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал глава Фонда "Стоп Информ Террор России" Герман Обухов. "Кто-то пишет, что Путин выиграл в Женеве. Но я убежден, что он вчистую проиграл. Байден несколько раз смеялся над его ответами. Это самое худшее, что Путин вообще может видеть. По сути, это оплеуха", – заявил политик.

В частности, по его словам, улыбку у главы Белого дома вызвали оправдания Путина – "нет-нет, это не мы. Кибератаки не наши, моя хата с краю, ничего не знаю".

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"Лучшая защита – нападение, Путин выбрал этот путь. Вот вам война, вот какие-то госперевороты", – сказал Обухов, говоря о статье президента РФ для немецкой газеты Die Zeit, в которой он вспомнил месседж о "госперевороте" в Украине 2014 года.

По оценкам политика, западная пресса уже потеряла интерес к Путину, поскольку уже знают, что тот ответит на тот или иной острый вопрос. Имидж главы Кремля пытается поддержать лишь российская пресса.

"На пресс-конференции он выглядел браво, но западная пресса уже не задавала ему вопросов, потому что его уже не о чем спрашивать. Все уже знают, что он ответит. Вопросы задавала только российская пресса, чтобы как-то сохранить его имидж", – констатировал Обухов.

Как писал OBOZREVATEL, немецкое издание Die Zeit опубликовало статью Путина под названием "Быть открытыми, несмотря на прошлое", в которой тот заявил о "конституционном перевороте" в Украине в 2014 году, поддержанном Западом.