Руководство страны-агрессора России нашло виновного в событиях в Курской области, где продолжается операция Вооруженных сил Украины. Кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ о замене губернатора, переложив таким образом ответственность на главу региона.

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При этом военный преступник заявил новому губернатору важность управления "кризисом" в Курской области. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Таким образом Кремль переложил на бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова ответственность за неспособность адекватно отреагировать на вторжение Украины в Курскую область. Диктатор РФ 5 декабря подписал указ, в котором говорится, что Смирнов подал в отставку "по собственному желанию" и назначил главу комитета Государственной думы РФ по информационной политике Александра Хинштейна исполняющим обязанности губернатора Курской области.

В этот же день Путин провел публичную встречу с Хинштейном, на которой предложил Хинштейну пост исполняющего обязанности губернатора и подчеркнул важность управления "кризисом" в Курской области. Стоит отметить, что назначение Хинштейна произошло после недель протестов жителей Курской области с требованием дополнительной государственной помощи на жилье и на фоне неспособности российских войск отразить украинское вторжение в Курскую область, начавшееся в начале августа 2024 года.

Путин назначил Смирнова исполняющим обязанности главы в мае 2024 года, прежде чем жители Курской области официально избрали Смирнова главой в сентябре 2024 года. Смирнов занимал пост главы Курской области всего 205 дней, из которых он провел только 80 дней в качестве избранного губернатора. Кремль, вероятно, воздержался от замены Смирнова во время выборов в сентябре 2024 года, чтобы преуменьшить общественные последствия украинского вторжения в Курскую область.

Другие высокопоставленные российские чиновники, включая пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина и предшественника Смирнова министра транспорта России Романа Старовойта, подчеркнули, что Путин назначил Хинштейна, потому что Смирнов не поддерживал жителей Курской области в вопросах жилья и не общался с ними должным образом. В ISW отметили, что Путин заменил Смирнова на Хинштейна, чтобы продемонстрировать свою приверженность решению социальных проблем в Курской области и подавлению местных протестов, одновременно отвлекая внимание от неспособности России отразить украинское вторжение.

Напомним, потери Украины во время операции в Курской области РФ были вдвое меньше потерь страны-агрессора. После наступления украинских Вооруженных сил оккупанты почувствовали, что такое защищать собственную территорию в сложных условиях.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Институте изучения войны отметили, что украинские защитники добились новых успехов на Курщине. Воины Сил обороны продвинулись на отдельных участках боевых столкновений в РФ, в частности контратаковали в районе села Погребки под Суджей.

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