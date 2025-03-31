Путин подписал указ о весеннем призыве в армию РФ: как это повлияет на войну в Украине

Кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве россиян на срочную военную службу. В этом году в армию привлекут 160 тысяч человек.

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Призыв продлится с 1 апреля по 15 июня. Об этом сообщают РосСМИ.

Согласно обновленным нормам российского законодательства, на службу в ряды оккупационной армии попадут мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.

Весенний призыв будет проходить во всех регионах России, за исключением 54 районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Из-за суровых климатических условий там призыв проводят только осенью.

Кроме нового набора, в указе указано, что одновременно уволят солдат, матросов, сержантов и старшин, отслуживших установленный срок.

Путин также поручил правительству, региональным органам власти и призывным комиссиям обеспечить выполнение кампании.

В Минобороны РФ заявили, что призывников не будут отправлять на оккупированные территории Украины или для какого-либо другого участия в так называемой "специальной военной операции". Там добавили, что большинство новобранцев сначала будут проходить обучение – до пяти месяцев, после чего их направят в войска.

Повестки россиянам будут отправлять заказными письмами или вручать лично, а также в электронном формате.

Стоит отметить, что официально Кремль утверждает, что призывники не привлекаются к боевым действиям, уже есть многочисленные свидетельства, что молодые срочники участвуют в войне против Украины. Более того, они несут масштабные потери. В частности, в Курской области неоднократно замечали плохо подготовленных солдат-срочников, что в очередной раз ставит под сомнение заявления российских властей.

Напомним, руководство страны-террориста России продолжает вербовать пушечное мясо на войну против Украины. Главной мотивацией для будущих оккупантов остаются деньги. При этом властям РФ все труднее найти достаточное количество желающих воевать даже за значительные средства.

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