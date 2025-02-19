Путин перенес послание в Федеральное собрание из-за подготовки встречи с Трампом – СМИ

Кремль решил перенести ежегодное послание российского диктатора Владимира Путина Федеральному собранию, которое обычно проходит в конце февраля. И хотя пресс-секретарь Дмитрий Песков убеждает, что официальных причин перенесения нет, вероятно главная причина – подготовка Путина к переговорам с США и возможной встрече с Дональдом Трампом.

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Об этом сообщает Telegram-канал Faridaily. Ежегодное послание – это обязанность президента РФ перед парламентом.

В 2022 году, во время первого года полномасштабного вторжения в Украину, Путин вообще отменил это выступление. Последние два года он произносил его в конце февраля. Однако сейчас приоритеты Кремля изменились, и, похоже, вопросы отношений с Вашингтоном для Путина более важны.

Он занят переговорами с американцами и подготовкой к встрече с Трампом. Новой даты послания пока нет", – рассказал источник издания.

Один из источников издания сообщает, что работа над посланием фактически приостановлена: "Это не главное сейчас. Да и оно еще не готово". Хотя еще в конце января Песков утверждал, что подготовка идет по плану, в правительстве и администрации президента этот процесс поставлен на паузу.

Информация о возможной встрече Трампа с Путиным в последнее время активно обсуждается. Переговоры по этому вопросу велись недавно в Эр-Рияде. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что такая встреча вряд ли состоится до конца месяца, но Трамп эту возможность не исключил.

Это не первый случай, когда Путин меняет свой график из-за Трампа. Например, в январе он переносил заседание Совбеза, чтобы поздравить Трампа с инаугурацией. А на прошлой неделе Путин упразднил совещание с правительством ради телефонного разговора с американским лидером.

Еще один интересный факт – кремлевский диктатор почти исчез из публичного пространства. Кремль публикует преимущественно информацию о двусторонних встречах (обычно записанных заранее) и телефонных переговорах, что позволяет ему не появляться на публике без необходимости.

Источники отмечают, что Кремль сознательно избегает публичных комментариев о переговорах с американцами, чтобы не испугать положительное отношение к России, якобы сейчас демонстрирующее Вашингтон. Даже на последнем совещании Путин не упомянул о переговорах, хотя накануне состоялась первая за три года официальная встреча представителей двух стран на высоком уровне.

Напомним, Дональд Трамп в очередной раз отметился противоречивым заявлением о войне в Украине. Он заявил, что "Россия могла бы быстро уничтожить Украину, если бы действительно этого хотела".

18 февраля в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, прошли переговоры делегации США и представителей страны-агрессора России. Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров провели встречу перед переговорами и договорились о создании переговорных групп по урегулированию конфликта в Украине.

США и страна-террорист Россия договорились в Саудовской Аравии восстановить штат своих посольств в Вашингтоне и Москве. А также договорились начать работу по улучшению дипломатических и экономических связей и назначить представителей для проведения "регулярных консультаций" по Украине.

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