Соединенные Штаты Америки и страна-террорист Россия договорились в Саудовской Аравии восстановить штат своих посольств в Вашингтоне и Москве. Как пояснили в Белом доме, это делается якобы для того, чтобы создать миссии для поддержки мирных переговоров по Украине.

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Об этом сказал государственный секретарь США Марко Рубио в комментарии АР. Такое заявление он сделал после встречи двух делегаций в Эр-Рияде.

По словам Рубио, официальные лица на переговорах договорились начать работу над прекращением войны в Украине и улучшением дипломатических и экономических связей США и РФ. Обе стороны в целом согласились достигнуть трех целей: восстановить штат своих посольств в Вашингтоне и Москве, создать команду высокого уровня для поддержки мирных переговоров с Украиной, а также изучить возможности более тесных отношений и экономического сотрудничества.

Как пояснил госсекретарь США, события последних нескольких лет снизили возможности дипломатических миссий обеих стран работать.

"Если этот конфликт завершится приемлемым образом, откроются невероятные возможности для геополитического партнерства с россиянами по вопросам, представляющим общий интерес, и, откровенно говоря, по экономическим вопросам, которые, надеюсь, будут полезны для мира, а также улучшат наши отношения в долгосрочной перспективе", – сказал Рубио.

Его комментарии стали еще одним доказательством разворота США в сторону России после многих лет, когда предшественник Трампа, Джо Байден, возглавлял международные усилия по изоляции страны-агрессора, отмечает издание.

В разговоре с журналистами после встречи Сергей Лавров сказал, что, по его мнению, "разговор был очень полезным". Он назвал те же три цели, что и Рубио, и сказал, что Вашингтон и Москва договорились назначить представителей для проведения "регулярных консультаций" по Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СМИ писали о том, что события в Саудовской Аравии должны стать подготовительным этапом перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина, а также еще одним шагом к якобы улучшению отношений между странами.

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