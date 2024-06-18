Путин перед визитом в КНДР написал статью: пожаловался на США и упомянул Украину

Накануне визита в КНДР пропагандистская северокорейская газета "Нодон синмун" опубликовала статью диктатора Владимира Путина, в которой он жаловался на Соединенные Штаты. Также главный военный преступник РФ поблагодарил КНДР за поддержку России в войне против Украины.

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Кроме того, диктатор цинично выдал, что РФ и КНДР готовы "отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке ООН". Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

Путин похвастался, что Россия и Северная Корея активно развивают многоплановое партнёрство. В частности, диктатор заявил, что обе тоталитарные страны готовы "решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка". При этом Путин цинично соврал, что принципы РФ основаны на "справедливости, взаимном уважении суверенитета и учёте интересов".

"Мы высоко ценим твёрдую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции в Украине, солидарность с нами по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке Организации Объединённых Наций", – заявил российский диктатор.

Также Путин по традиции пожаловался на США и обвинил Штаты в попытке навязать миру "глобальную неоколониальную диктатуру, основанную на двойных стандартах". Кроме того, военный преступник жалуется, что Запад стремится нанести России стратегическое поражение.

Более того, диктатор выдал, что Соединенные Штаты "делают всё, чтобы затянуть и с большей силой разжечь конфликт в Украине, который спровоцировали сами". Также он пожаловался, что Запад отвергает так называемые попытки мирного урегулирования ситуации, которые предлагает Россия.

Не обошлось в статье Путина без упоминания привычного кремлевского нарратива о "неонацистах" и "киевском режиме". Диктатор нагло и цинично соврал, что Украина якобы наносит удары по российской территории "по заведомо мирным целям".

Напомним, в ближайшие дни российский диктатор Владимир Путин может посетить Северную Корею, чтобы еще сильнее укрепить сотрудничество двух стран в сфере вооружений. Ожидается, что в этот раз главарь Кремля будет просить у Ким Чен Ына не только оружие, но и живую силу.

Ранее сообщалось, что диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын задумал развивать связи со страной-агрессором Россией для того, чтобы оживить экономику своей страны. Заводы начали работать с повышенной мощностью, а министр обороны признал, что экономическая ситуация в КНДР значительно улучшилась благодаря российским поставкам продовольствия, сырья и нефтепродуктов.

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