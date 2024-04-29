Ким Чен Ын хочет использовать связи с Россией для восстановления экономики КНДР – FT

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын задумал развивать связи со страной-агрессором Россией для того, чтобы оживить экономику своей страны. Заводы начали работать с повышенной мощностью, а министр обороны признал, что экономическая ситуация в КНДР "значительно улучшилась" благодаря российским поставкам продовольствия, сырья и нефтепродуктов.

Об этом говорится в материале издания Financial Times. Журналисты пишут, что отношения российского диктатора Владимира Путина и лидера КНДР значительно укрепились после начала полномасштабной войны в Украине. Ким Чен Ын может использовать эту войну для "достижения собственного успеха".

Как отмечается, некоторые заводы Северной Кореи приступили к работе с повышенной мощностью. По мнению экспертов, это вряд ли принесет большие плоды для страны, однако они предполагают, что амбиции лидера КНДР определяет "конкретные показатели успеха".

"Война в в Украине стала для Северной Кореи настоящим успехом.. После нескольких лет тяжелых испытаний, выпавших на долю простых северокорейцев во время пандемии коронавируса, Ким Чен Ын, похоже, намерен использовать часть полученной прибыли для повышения уровня жизни и расширения промышленной базы", – сказал ученый аналитического центра Sejong Institute в Сеуле Питер Уорд.

Сейчас экономика страны в основном зависит от добычи угля, производства бетона и промышленных пластмасс. Она держится на плаву за счет продовольствия, топлива и удобрений из Китая.

Ким Чен Ын хочет укрепить экономическое партнерство с Россией и уменьшить зависимость от Китая, считает эксперт по экономике Северной Кореи в Шведском институте международных отношений Бенджамин Кацефф Зильберштейн.

Как сообщал OBOZ.UA, Северная Корея от нового соглашения о поставках оружия в Россию получит не менее миллиарда долларов. Это может возродить подорванную санкциями экономику КНДР, ведь бюджет этой маленькой страны в прошлом году составлял всего 24,5 миллиарда долларов.

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