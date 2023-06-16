'Неонацисты', уничтоженные Leopard и мирные переговоры: Путин на ПМЭФ выдал порцию лжи и набросился на Зеленского

Президент РФ Владимир Путин 16 июня выступил на Петербургском международном экономическом форуме. В своем выступлении он много говорил об Украине и "украинских нацистах" и назвал президента Украины Владимира Зеленского "позором еврейского народа".

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Экономика РФ, по версии диктатора, от санкций только "укрепляется", а российские войска уже "уничтожили" треть западной бронетехники, переданной Украине, в том числе, танки Leopard и пять комплексов Patriot из двух поставленных. Заявления Путина тиражируют российские пропагандистские СМИ.

В своей речи российский диктатор в очередной раз завел унылую "пластинку" о том, что это Украина начала войну в 2014 году, а наивная Россия слепо верила обещаниям Запада, но ее "водили за нос" с Минскими соглашениями.

"Война была начата украинским режимом в 2014 году. Эта война продолжалась почти 9 лет. Потом наши "партнеры" публично отказались от мирного урегулирования конфликта, и это вынудило нас использовать вооруженные силы. Это же не мы водили за нос, а они нас: подписывая Минские соглашения, они не собирались их исполнять. Мы просто вынуждены были использовать вооруженные силы в попытке прекратить это вооруженное противостояние", – попытался оправдать неспровоцированную агрессию против Украины Путин.

Он уже традиционно в своем выступлении "воевал" не с Украиной, а со всем блоком НАТО, который "втягивается в войну на Украине", "выполнял поставленные задачи" и уничтожал западную технику и вооружения, поставленные западными партнерами украинской армии.

"Западные страны предпринимают усилия, чтобы Россия проиграла. Мы поставили перед собой определенные задачи, связанные с денацификацией, демилитаризацией. Что касается демилитаризации — Украина уже скоро лишится всего своего оружия, она уже использует зарубежное оружие. Так долго не повоюешь. 186 танков Украина уже потеряла. И 418 бронемашин. Пока мы с вами разговариваем, сейчас предпринимается очередная попытка атак со стороны противника. Бой идёт в данный момент времени", – заявил российский диктатор.

Не стал скромничать Путин и в озвучивании потерь, якобы понесенных украинской армией после начала контрнаступления.

"У ВСУ шансов нет. Ни на одном из участков Киев не достиг целей. Потери у них большие: больше, чем 1 к 10 по сравнению с российской армией", – заявил он, не став, впрочем, озвучивать конкретных цифр, ведь у РФ, как известно, "потерь нет".

Путин также заявил, что войска РФ якобы уничтожили 15 и 16 июня новые танки Leopard. По версии диктатора, "танки горят", а в случае поставки истребителей F-16 Украине они "так же будут гореть, сомнений нет". Если же западные истребители будут размещаться на базах вне границ Украины, "РФ посмотрит, как и где их поражать.

По подсчетам Путина, Россия уже якобы уничтожила около 30% бронированной техники, поставленной Украине Западом и российский диктатор уверен, что "уничтожение продолжится".

Также он заявил, что войска РФ уже уничтожили пять комплексов Patriot из двух поставленных.

"Если мы под Киевом уничтожили 5 комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание или сооружение в Киеве? Но мы этого не делаем по ряду причин. Все ждут, что мы начнем кнопки нажимать, но мы этого делать не будем", – выдал Путин.

В сформированной для Путина его окружением параллельной реальности "вторая армия мира" получает один успех за другим на поле боя в Украине.

"Хотят победить нас на поле боя, флаг им в руки, посмотрим, что получится, но вряд ли получится", – сказал президент государства-агрессора.

Не удержался он и от очередных пассажей о якобы процветающем в Украине "нацизме". Гостям ПМЭФ продемонстрировали видеоролик об "украинском нацизме". А Путин примудрился записать в "неонацисты" лидера украинских националистов середины ХХ века Степана Бандеру и в очередной раз возмутился сносом памятников Ленина в Украине.

"Хорошо, Ленина скинули... я вот говорил с журналистами недавно... Ну ладно, это ваше дело, хотя он основатель современной Украины. Ну бог с ним. Но зачем вы на этот пьедестал нацистов возводите?.. ... Мы все время говорим одно и то же. Вот, Бандера – антисемит, неонацист. Но как-то этого никто не хочет слышать. В силу того, что Зеленский – часть еврейской крови. Но он своими действиями прикрывает этих уродов, неонацистов", – заявил диктатор.

Еврейские корни украинского президента очень сильно не дают покоя "борцу с нацизмом" Путину.

"Я никогда не даю никаких оценок коллегам, как бы у нас не складывались отношения. Считаю это некорректно. Я, кстати, и о господине Зеленском никогда не говорю ничего. Единственное, что вызывает мое полное неприятие: как можно поддерживать неонацистское отребье и возводить их в ранг национальных героев... У меня много друзей евреев, и они говорят, что Зеленский — не еврей, он позор еврейского народа", – заявил российский президент.

Диктатор также выдал, что Россия в условиях тотальных санкций только "крепчает".

"Мы сохранили устойчивость нашей экономики. На сегодня это абсолютно, очевидно, что называется, медицинский факт", – сказал он.

В мечтах Путина Россия не только останется "шестой экономикой мира", но и улучшит позиции, ведь, по его словам, западные страны сейчас переживают страшный кризис.

Диктатор заверил, что государственные финансы Российской Федерации "в целом сбалансированы", а текущий дефицит федерального бюджета Путин называет "небольшим". В то же время, он заявил, что дополнительные средства нужно направить на приобретение оружия.

"Нужны дополнительные средства для укрепления обороны и безопасности, закупки оружия, мы обязаны это сделать для защиты суверенитета нашей страны", – сказал Путин.

В то же время диктатор очень болезненно реагирует на блокировку российских счетов за рубежом.

"Это происходит в нарушение всех норм законодательства. Это разбой, средневековье", – возмутился он.

По версии Путина, Россия вовсе не впадает в зависимость от Китая: это, мол, клевета завистников.

"Те, кто говорит, что Россия попадет в зависимость от Китая, сами уже давно в нее попали", — сказал Путин.

В то же время, он, похоже, очень сильно надеется, что у Польши вдруг возникнут территориальные претензии к Украине.

"Поляки на бытовом уровне, кстати, совсем не забыли о том, что происходило на Украине со стороны "бандеровцев". Ну, поляки ладно, у них свои цели. Они спят и видят вернуть западную Украину. И, судя по всему, к этому идут постепенно", – размечтался Путин.

"Вишенкой на торте" стали традиционные завуалированные ядерные угрозы.

"Использование ядерного оружия теоретически возможно, если будет угроза существованию нашего государства или территориальной целостности. Но у нас нет необходимости его использовать. Кроме того, само рассуждение на эту тему снижает порог применения оружия. У нас больше оружия чем у стран НАТО, и они хотят уменьшить его число. Хрен им!" — заявил "великий геополитик".

В то же время он подтвердил, что Россия якобы готова к переговорам.

Напомним, ранее в сети появилось видео, как на форуме в Санкт-Петербурге по-особому подготовились к визиту Путина. Организаторы распорядились продезинфицировать полы в павильонах перед приездом диктатора. Также из-за страха перед атаками дронов был заглушен интернет.