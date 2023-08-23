'Путин никогда не прощает собственный страх': Подоляк озвучил убеждение, что у Пригожина не было никакого шанса выжить

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на сенсационную новость о гибели главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина при крушении его бизнес-джета. По его словам, одиозный бизнесмен нанес тяжелое унижение диктатору Владимиру Путину два месяца назад, когда возглавил "поход на Москву", а кремлевский фюрер таких вещей не прощает.

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Как отметил Подоляк в комментарии для OBOZREVATEL, у Пригожина фактически не оставалось шансов после того случая. При этом украинский чиновник заметил, что следует дождаться официальных данных.

"Однако уже сейчас можно говорить о нескольких важных выводах. Единственное заинтересованное лицо - только российский диктатор. Путин никогда не прощает собственный страх. Тем более, он не прощает масштабное публичное унижение, замешанное к тому же на личном предательстве вчерашнего фаворита", – сказал представитель ОП.

Подоляк добавил, что страх Путина 24 июня был очевиден не только российскому обществу и элитам, но и на Западе. Пригожинский мятеж, пусть и провалившийся, однозначно и молниеносно уничтожил все мифы, поддерживаемые Кремлем годами – миф о силе Путина, миф о вездесущих силовиках, которые тотально контролируют "вагнеровцев", миф о лояльности элит, миф о собственной безусловной электоральной популярности.

"Все это рухнуло. Но самое важное, он показал всем, в том числе и западным элитам, что Путин умеет истерически боятся, умеет паниковать, умеет стремительно убегать и умеет прятаться. По сути, на мой взгляд, у Пригожина не было ни единого шанса выжить. Он подписал себе абсолютный смертный приговор. Вопрос был только, когда, как, в каком составе он будет приведен в исполнение", – обозначил собеседник издания.

Подоляк отметил и демонстративность и показательность, с которыми российский фюрер расправился со своим противником. Этим Путин пытается компенсировать тот стыд, с которым его вынудил столкнуться Пригожин во время вооруженного путча.

"Согласно древней русской традиции, в России несомненно начинаются смутные времена, когда подозрительность будет реализовываться через странные смерти представителей путинского клана..", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федеральное агентство воздушного транспорта России спустя несколько часов после аварии опубликовало полный список всех погибших во время крушения самолета Embraer ERG 135 в Тверской области. Среди погибших есть сам Пригожин, а также основатель ЧВК Дмитрий Уткин.

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