'Путин не спал 23 часа, когда летал на передовую': Кремль запустил новую супер-легенду

Российская пропаганда продолжает проталкивать нарративы едва ли не о всемогуществе и суперспособностях диктатора Кремля Владимира Путина. На этот раз ведущие федерального телеканала сняли сюжет о том, как фюрер якобы не спал целые сутки во время посещения временно оккупированной части Украины.

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Ролик опубликовали российские СМИ. В нем якобы очевидец поездки Путина на Херсонщину, по совместительству силовик одной из силовых структур, заявляет, что 70-летний тиран работал в усердном режиме 23 часа, а в сон проваливался на несколько минут (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По моим прикидкам, он не спал как раз часа 23, может даже до суток. С перерывами на сон в машине, вертолете. Я понял, что у президента очень насыщенный рваный график, без возможности отключиться, расслабиться", – вещает неизвестный никому персонаж с постным лицом.

Неудивительно, что операторы "замазали" ему глаза. Возможно, это было главное условие актера для съемок, чтобы его после выпуска вечерних новостей не узнали, и не высмеивали соседи и знакомые.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин действительно приезжал на временно оккупированной территории Херсонской области, но был обнаружен значительный нюанс. Российского лидера привезли в поселок Счастливцево на Арабатской стрелке.

Также наше издание проводило параллель между прибытиями в прифронтовую зону Путина и Зеленского. Если последний действительно регулярно посещает позиции бойцов, максимально открыто в существующих условиях общается с местным населением, то все факты о путинских поездках носят атмосферу напускного пафоса и скучного маскарада.

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