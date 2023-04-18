Путин был на Херсонщине, но есть нюанс: OSINT-аналитики показали, куда привозили диктатора. Фото

Кремлевский диктатор Владимир Путин был на временно оккупированной территории Херсонской области, но есть нюанс. Российского лидера привезли в поселок Счастливцево на Арабатской стрелке.

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Этот населенный пункт находится в более чем 130 км от ближайших позиций Вооруженных сил Украины. К такому выводу пришли OSINT-аналитики.

"Приезжал он в поселок Счастливцево на Арабатской стрелке, который находится (внимание) по меньшей мере в 130 км от ближайших позиций ВСУ. То есть ракеты туда не достали бы", – отметили эксперты.

Речь идет о базе отдыха "Бригантина", расположенной по улице Набережная, 17. Этот комплекс принадлежит "Метинвесту" Рината Ахметова.

О том, что Путин был именно на "Бригантине", свидетельствует видео, снятое с борта вертолета. На кадрах видны голубые крыши корпусов пансионата "Азов" и его пляж, детский лагерь "Буревестник", а на отдаленном плане – три серых здания корпусов "Бригантины".

Напомним, Владимир Путин якобы совершил визит на временно оккупированную часть Херсонской области. Российским оккупантам в подарок он привез иконы. Пользователи соцсетей высмеяли диктатора, отметив, что оружия, похоже, у страны-агрессора уже не осталось.

Пресс-служба Кремля отредактировала видео с Путиным. Ведомство пыталось скрыть, когда именно был записан ролик.

Как сообщал OBOZREVATEL, рано утром 19 марта в России заявили о визите Путина в Мариуполь и показали удивительное видео. На опубликованных кадрах человек, похожий со спины на российского диктатора, за рулем автомобиля ездит по ночному городу.

Приехать в Мариуполь Путина могло подтолкнуть желание ответить президенту Украины Зеленскому, который неоднократно бывал на передовой и в только что деоккупированных городах Украины. Также не исключено, что вместо диктатора приехал его двойник.