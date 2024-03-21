'Указ Путина о частичной мобилизации – ложь'. Российская оппозиционерка сказала, сможет ли Кремль мобилизовать еще миллион россиян

Страна-оккупант Россия будет увеличивать численность своей армии, в том числе за счет мобилизации и планового призыва. Но собрать миллионную армию она не сможет по объективным причинам.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова. "На самом деле этот указ Путина о частичной мобилизации – лживый, как и все, что делают сегодняшние российские власти и, в первую очередь, сам Путин", – заявила она.

Говоря об этом указе, который был подписан еще в сентябре 2022 года, оппозиционерка заметила, что в нем не указано планируемое количество мобилизованных. Таким образом, документ фактически дает право мобилизовать неограниченное количество человек.

"Там нет слов "всеобщая мобилизация". Эта мобилизация ограничивается только теми плановыми показателями, которые они сами себе ставят", – сказала Курносова.

Вместе с тем она подчеркнула, что Кремль имеет объективные ограничения для масштабного увеличение армии. Это ограничения, связанные с ее обеспечением.

"Что касается того, чтобы призвать миллионы, то у них просто нечем накормить эти миллионы, не во что одеть и нечего дать в руки. И только поэтому они эти миллионы не призывают", – подытожила оппозиционерка.

Как писал OBOZ.UA, президент страны-агрессора России Владимир Путин подписал указ о военных сборах россиян, находящихся в запасе. Документ содержит пять пунктов, два из которых скрыты грифом "для служебного пользования".