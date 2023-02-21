Путин начал ядерную гонку: дипломат объяснил опасность выхода РФ из СНВ

Заявление президента страны-террориста России Владимира Путина о приостановлении участия РФ в Договоре о стратегическом наступательном вооружении является признаком повышения ставок и ядерных угроз всему миру. Фактически путинская Россия начинает новый виток гонки ядерных вооружений.

Видео дня

Если бы подобные заявления прозвучали от руководства России в 1994 году накануне подписания Будапештского меморандума, Украина не отказывалась бы от своего ядерного потенциала, который на тот момент равнялся российскому. Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал экс-посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине Александр Левченко.

"Это свидетельствует о том, что Россия фактически начинает новый виток гонки ядерных вооружений. К сожалению, раньше мы считали, что эту проблему удалось решить", – отметил дипломат.

"Между тем, в 1994 году, когда подписывали Будапештский меморандум, Москва молчала о том, что собирается выходить из этого Договора, иначе мы бы не передали ей ядерный потенциал, который тогда был равен российскому и был в 20 раз больше китайского", – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, какие последствия будет иметь приостановка участия России в Договоре, Левченко сказал: "Ничего хорошего в этом нет, но это фактически продолжение политики угроз, которую мы уже давно видим со стороны Кремля".

В то же время дипломат подчеркнул, что Договор о стратегическом наступательном вооружении "имеет большое значение в общем контексте". "Такой шаг развязывает руки другим участвующим в этом Договоре ядерным государствам".

Оценивая общее содержание речи Путина, Левченко заявил, что главное в ней – "мифология и ложь". "Я различаю три степени лжи: ложь, большая ложь и выступление Владимира Путина", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, 21 февраля Путин выступил с посланием к федеральному собранию. Его речь продолжалась более полутора часов. Российский диктатор посвятил ее Украине и противостоянию с Западом и озвучил целый ряд пропагандистских клише, откровенной дезинформации и угроз.