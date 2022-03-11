Путин начал преследовать сотрудников ФСБ из-за неправдивых разведданных о ситуации в Украине

В России начались преследования сотрудников Службы оперативной информации и международных связей, которая выполняет функции внешней разведки ФСБ. Руководитель службы генерал-полковник Сергей Беседа и его заместитель Анатолий Болюх сейчас находятся под домашним арестом.

Об этом сообщает OBOZREVATEL, ссылаясь на собственные информированные источники. Причиной таких действий силовиков стали недостоверные разведданные, неполная и частично ложная информация о политической ситуации в Украине и последующее разоблачение этого источником Gulagu.net.

Беседа и Болюх отвечали за разведку на территории Украины. Вероятно, именно они ввели Владимира Путина в заблуждение о готовности Украины встречать российских оккупантов как "освободителей". Болюх также дополнительно отвечал за направление дезинформации.

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Формально, конечно, основание для проведения оперативно-розыскных мероприятий было другим – хищение бюджетных средств, выделенных на подрывную и агентурную работу в Украине. Соответствующее обвинение предъявило Главное военное следственное управление СК РФ.

Всего за сутки обыски прошли по более чем 20 адресам у тех людей, которых оперативники 9 Управления ФСБ России и ФСО подозревают в связях и контактах с журналистами и правозащитниками.

Добавим, что все эти обыски, уголовные дела и кадровые решения де-факто являются признанием достоверности предыдущих сообщений наших источников.

Как сообщал источник OBOZREVATEL ранее, Путин расследует хищение средств, выделенных на создание в Украине "пятой колонны". Вероятно, именно с этим связаны недавние сообщения о том, что его кум Виктор Медведчук пытался покончить жизнь самоубийством: он может быть причастен к расхищению не менее 1 миллиарда долларов, выделенных ему Путиным на эти цели.

А о том, кто и как именно разворовал кремлевские деньги, читайте в материале по ссылке.

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