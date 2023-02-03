Путин на празднование годовщины Сталинградской битвы мог взять с собой "ядерный чемоданчик", чтобы дать сигнал Западу – СМИ

Во время посещения российского города Волгоград в рамках празднования 80-летия Сталинградской битвы президент РФ Владимир Путин взял с собой "ядерный чемоданчик". Очевидно, таким образом, он дал сигнал Западу о серьезности своих намерений идти до конца.

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Об этом пишет британский таблоид The Mirror. Также издание обратило внимание на беспрецедентные меры безопасности, имевшие место быть во время этого визита российского диктатора (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"У охранников Путина были замечены два черных чемоданчика, причем внимательные наблюдатели заметили, что один из них был сложенным щитом для защиты президента РФ в случае стрельбы", – пишет The Mirror и отмечает, что офицера службы безопасности с "ядерным чемоданчиком" и раньше видели вблизи Путина с момента начала агрессии против Украины.

Что касается мер безопасности, то Путин передвигался в своем официальном бронированном лимузине Aurus в сопровождении из 25 автомобилей, включая скорую помощь и усиленную охрану.

"Для охраны президента РФ привезли снайперов, а местный губернатор Андрей Бочаров был вынужден находиться на девятидневном карантине, прежде чем приблизиться к Путину. Местным жителям приказали взять отпуск на работе, чтобы не выходить на улицы, за исключением нескольких избранных жителей, которым также пришлось пройти дни карантина, хотя им было запрещено приближаться к Путину", – пишет британский таблоид.

Также сообщается, что в преддверии визита Путина город Волгоград специально украшали, а с улиц убрали бродячих собак и загородили развалившиеся дома, чтобы Путин не видел, в какой бедности живет его народ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 2 февраля в России отметили 80-летие Сталинградской битвы. В Волгограде состоялся парад, позже на торжественном концерте выступил с речью Путин, которую он по традиции посвятил Украине. Среди прочего российский диктатор заявил, что у России много друзей и что Запад всегда был врагом.

Также отмечалось, что в рамках подготовки к визиту Путина в российском Волгограде на всех основных въездах дорожные знаки с названием города заменили знаками с надписью Сталинград (так город назывался во время Второй мировой войны).

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