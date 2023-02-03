Блог | Лилия Корнилова: "У нас много друзей". Что Путин говорил по случаю 80-летия Сталинградской битвы

2 февраля в России отметили 80-летие Сталинградской битвы. В Волгограде состоялся парад, позже на торжественном концерте выступил с речью Путин, которую, по традиции, посвятил Украине. Спойлер: ничего нового, путинские спичрайтеры ходят по кругу.

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Как и ожидалось, Кремль использовал юбилей для проведения параллелей с войной в Украине несмотря на то, что они не выдерживают критики. В 1941-м нацистская Германия напала на СССР, а в 2022-м Россия напала на Украину. "Двадцать второго июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили — нам объявили, что началася война"... — слова этой советской песни были сочинены в период 22–29 июня 1941 года. Её сюжет повторил Путин во время его собственного нападения на Украину. Спустя 80 лет после немецкой бомбардировки первые российские ракеты ударили по Киеву 24 февраля 2022 года около четырёх-пяти утра.

Накануне приезда Путина в Волгоград на основных въездах в город временно установили дорожные знаки с прежним названием города — Сталинград. В Сталинград город переименовали в 1925 году в честь Иосифа Сталина. Волгоградом он стал в 1961-м, во время десталинизации. Накануне 80-летия Сталинградской битвы в Волгограде разгорелась дискуссия о переименовании города, однако жители не поддержали инициативу. 1 февраля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которому 67% горожан не одобряют переименование. Среди тех, кто высказался против, каждый пятый (21%) указал на финансовые затраты, 12% опрошенных не видят в этом смысла, а 11% не хотят жить прошлым, 7% не хотят, чтобы старое название напоминало о Иосифе Сталине.

Как корабль назовёшь, так он и поплывёт, а у жителей Волгограда и без переименования в Сталинград полно проблем. Из последних — фекальное ЧП, которое случилось аккурат в год 80-летия Сталинградской битвы. В октябре 2022 года случился масштабный прорыв канализации и город буквально затопило фекальными водами. По городским улицам текли канализационные стоки, а над городом стоял зловонный запах. Коммунальщики несколько дней не могли докопаться до места прорыва, а когда получилось, оказалось, что надо менять огромный кусок трубы. По документам трубы должны были быть бетонными, но оказались металлическими, и за 50 лет работы превратились в тлен. На одном участке трубу поменяли, но Волгоград ждут новые фекальные ЧП — ровно до тех пор, пока власти не поменяют все старые трубы. Но у российских властей "шашечки", а не "ехать", и они готовы потратить деньги налогоплательщиков на переименование Волгограда в Сталинград, только бы не ремонтировать дышащую на ладан канализацию.

К приезду Путина последствия фекального ЧП устранили. В рамках подготовки к визиту в Волгограде запретили транзитный проезд большегрузного и крупногабаритного транспорта в черте города и объявили 1 и 2 февраля выходными днями для работников бюджетных организаций. Непосредственно в день парада, 2 февраля, в центре перекрыли улицы. Жители сообщали о сбоях мобильной связи. Местные СМИ пишут, что они оказались шокированы роскошью президентского кортежа, промчавшегося по абсолютно пустым улицам.

Путин возложил венок к Вечному огню на Мамаевом кургане. Затем принял участие в торжественном концерте. На нем он заявил, что России снова угрожают немецкие танки: "Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых — кресты, и вновь собираются воевать на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев". По его словам, у России "есть чем ответить, применением бронетехники дело не закончится". Президентские спичрайтеры ходят по кругу — Путин давно превратился в мальчика из басни, который кричал: "Волк". "Суть ядерной доктрины России в том, что агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен, — например, говорил он ещё в октября 2018 года на форуме "Валдай". — А мы — жертвы агрессии, и мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют". При этом 70-летний Путин не похож на человека, который готов то ли "сдохнуть", то ли "попасть в рай". Он даже собственных министров держит на расстоянии нескольких метров, опасаясь табакерки и шарфика.

Помимо ядерных угроз, Путин заявил, что у России "много друзей, причём во всем мире, в том числе и на Американском континенте, в Северной Америке, в Европе". Кто эти "друзья", он не уточнил, но во всем мире и так знают, что они воображаемые. Напомним, резолюцию Генассамблеи ООН, которая признает "референдумы" не имеющими юридической силы, поддержали 143 из 193 стран-членов ООН, против было только пять: Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия. К слову, о Беларуси — злые языки говорят, что якобы самолёт Александра Григорьевича на обратном пути из Зимбабве в Беларусь сел в столице ОАЭ, где ему, опять же, по слухам, должны передать предложение с гарантиями за отказ в помощи Путину и трансфер власти в пользу белорусской оппозиции. Так что и этот воображаемый "друг" оказался вдруг…

"Для тех, кто угрожает нам, видимо, непонятна простая истина: весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа — поколения победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали её нам в наследство", — под конец заявил Путин, в который раз "забыв", что во Второй мировой победила не РФ, а Союз Советских Социалистических Республик. И "поколение победителей" выросло, в том числе, и в Украине. Путин, получив "в наследство", уничтожил будущее России, а теперь — и её прошлое. А украинцы сражаются за своё будущее, свою свободу, свою землю и возможность построить новую Украину.