Путин на параде ВМФ заявил, что Россия может уничтожить любого противника

Президент России Владимир Путин заявил, что морской флот Вооруженных сил Федерации способен обнаружить и нанести удар по любому подводному, надводному, воздушному противнику. Такую оборону, по его словам, обеспечивает высокая динамика развития военных технологий РФ.

Об этом глава Кремля заявил во время выступления на военно-морском параде на Неве, Санкт-Петербург. В нем приняли участие более 50 суден, 48 вертолетов морской авиации и почти 4 000 моряков личного состава.

"В числе ведущих морских держав Россия прошла колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров. В октябре нашему флоту исполняется 325 лет", – указал Путин.

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Напоследок он обратился к морякам словами Петра I: "ни перед кем не спускать флаг – флаг корабля, не отступать и не сдавать корабль врагу".

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