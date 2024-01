Путин на фоне войны против Украины заявил о 'безусловном равенстве' всех стран: ISW раскрыл очередную ложь Кремля

Российский диктатор Владимир Путин нашел "много общего" в РФ и Движения неприсоединения, 19-й саммит которого на днях прошел в столице Уганды Кампале при участии порядка 130 стран мира. В письме к нему он ложно заявил, что Россия "поддерживает" безусловное равенство и суверенитет всех государств.

Видео дня

Слова кремлевского лидера противоречат официальной позиции РФ относительно войны против Украины и ее более широких имперских амбиций. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Саммит Движения неприсоединения собирается для того, чтобы нести в мир идеи равенства, уважения к суверенитету и территориальной ценности, а также взаимовыгодного партнерства. Организаторы называют его целью – развитие сотрудничества между странами-участницами и объединение мировых лидеров, чтобы решать глобальные проблемы.

Путин написал письмо к саммиту, в котором цинично заявил, якобы Россия отвергает "неоколониалистские амбиции, двойные стандарты, а также силовое давление, диктатуру и шантаж как средства достижения внешнеполитических и внешнеэкономических целей".

И это в то время, когда Кремль открыто отвергает украинскую государственность и включает Украину в идейно-географическую концепцию "русского мира", которая в целом считает всех русскоязычных и "носителей русской истории и культуры" как "соотечественников". Помимо этого, она претендует на все бывшие территории Киевской Руси, Московского царства, Российской империи, Советского Союза и современной Российской Федерации.

Аналитики ISW отметили, что Россия использует структуру "русского мира" для оправдания своей империалистической экспансии и подчинения независимых, суверенных государств, а также свой народ в псевдокультурном и историческом контексте. В Кремле регулярно оправдывают полномасштабное вторжение в Украину, заявляя, что Россия стремится "защитить своих соотечественников за границей", таким образом снова отвергая суверенитет Украины.

Помимо этого, Россия продолжает принижать суверенитет других постсоветских государств и создает информационные условия для эскалации напряженности, к примеру, в странах Балтии и Молдове под предлогом защиты своих "соотечественников" за рубежом.

Страна-агрессор РФ нарушила свои собственные обязательства по уважению территориальной целостности и "нерушимости границ" Украины, а также взятое на себя соглашение концентрировать отношения с ней на принципах "неприменения силы или угрозы силой" и "невмешательства во внутренние дела" в Будапештском меморандуме 1994 года с момента его первоначального вторжения в 2014 году.

"Ложные заявления Путина о том, что Россия "уважает" равенство и суверенитет, вероятно, направлены на то, чтобы угодить государствам, которые Кремль желает вовлечь в свою более широкую сферу влияния, точно так же, как он первоначально намеревался сделать это с Украиной до первого вторжения в 2014 году", – пришли к выводу в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, в Анкаре в ближайшее время состоятся встречи президента Турции с лидерами России и Ирана. Реджеп Тайип Эрдоган собирается подписать с Путиным и Ибрагимом Раиси десять соглашений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!