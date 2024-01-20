В Турцию приедут президенты Ирана и России, ожидается подписание 10 соглашений – СМИ

Турецкие СМИ сообщили, что в столице страны Анкаре в ближайшее время состоятся встречи лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентами РФ и Ирана Владимиром Путином и Ибрагимом Раиси. С последним Эрдоган должен подписать 10 соглашений.

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Об этом пишет турецкая газета Türkiye. Ожидается, что Раисе должен приехать в Анкару на следующей неделе, а Путина в Турции ждут уже в феврале. С лидером страны-агрессора РФ тоже ожидается "насыщенная повестка дня".

Türkiye приводит даты ожидаемых встреч Эрдогана: с Раиси – 24 января, а с Путиным – 12 февраля.

Ссылаясь на источники в дипломатических кругах, издание пишет, что визит Раиси станет важным этапом в продолжении диалога между Ираном и Турцией на высоком уровне.

"Учитывая 530-километровую границу между Турцией и Ираном, источники заявляют, что турецкому главнокомандующему будет передана просьба об эффективном продолжении совместной борьбы со всеми террористическими организациями, особенно с Рабочей партией Курдистана (PKK) и Партией свободной жизни Курдистана (ПСЖК) в Иране", – сказано в сообщении.

В рамках визита Раиси в Анкаре также пройдет 8-е заседание Совета сотрудничества высокого уровня. Во время него ожидается подписание около 10 соглашений в сфере культуры, науки, СМИ, внутренних дел, транспорта, торговли и экономики.

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