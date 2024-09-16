Недавно российский диктатор Владимир Путин посетил Монголию с целью якобы празднования 85-й годовщины битвы на реке Халхин-Гол. Но официальная причина иностранной поездки главаря Кремля могла быть лишь прикрытием.

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На самом деле Путин мог отправиться в Монголию, чтобы встретится с шаманами. Об этом заявил российский журналист Михаил Зыгарь в авторской колонке на Der Spiegel.

В начале сентября Путин отправился в Туву, которая известна сильными шаманскими традициями. Проведя там несколько дней, диктатор отправился в Монголию. В Москве засомневались, что Монголия сейчас является важным внешнеполитическим партнером России, поэтому поездка диктатора обросла новыми слухами.

Источники, близкие к Кремлю, утверждают, что основной причиной визита Путина в Монголию стала встреча с шаманами. В РФ циркулирует слух, что кремлевскому диктатору необходимо благословение шаманов на применение ядерного оружия.

В материале журналиста говорится, что без согласия шаманов Путин не мог пойти на столь серьезный шаг, опасаясь "прогневить духов". Также утверждается, что диктатор якобы вернулся из Монголии довольный.

"Однако эта версия звучит как фантастика. Ни один из моих источников не может это подтвердить. Однако встреча с монгольскими шаманами вроде бы состоялась", – подтвердил Зыгарь.

Напомним, 2 сентября российский диктатор Путин прибыл с официальным визитом в столицу Монголии Улан-Батор. Там его пышно встретили с почетным караулом. Военный преступник провел переговоры с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом. В Кремле заявляли, что визит связан с 85-летием победы советских и монгольских войск над армией Японии у реки Халхин-Гол.

После этого визита в МИД Украины подчеркнули, что Монголия, не выполнившая ордер МУС на арест Путина, нанесла тяжелый удар международной системе правосудия. Страна позволила преступнику избежать правосудия, чем разделила ответственность за его военные преступления против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, власти Монголии после игнорирования ордера МУС на арест Путина объяснили свое решение "связанными руками". Мол, энергетическая зависимость ставит страну, зажатую между Россией и Китаем, в затруднительное положение.

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