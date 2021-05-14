Путин лично отреагировал на дело Медведчука

Президент РФ Владимир Путин сказал, что Украину превращают в антипода России. По его словам, в нашей стране началась зачистка политического поля.

При этом, по его мнению, западные страны никак не реагируют на ситуацию в Украине, передает ТАСС. Таким образом, глава Кремля прокомментировал домашний арест нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

"Судя по всему – и это очень печально, – Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности РФ новости", – говорил он.

Также он сказал, что подразумевает под понятием "зачистка" политического поля.

"Закрываются общенациональные средства массовой информации – и ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода. По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией", – сказал лидер россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 мая Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене.