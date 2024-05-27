'Путин копирует подходы Гитлера': полковник оценил, возможен ли развал России, и указал на нюанс с информпространством

На данный момент о развале страны-агрессора России речь не идет. Кремлевский диктатор Владимир Путин копирует подходы лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера, поэтому россияне пока верят в какого-нибудь "внешнего врага".

Такое мнение высказал бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ – начальник управления ИПСО (2016-2022 гг.), эксначальник управления стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ (2022-2024 гг.) полковник Евгений Сасько. Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу".

Эксперт отметил, что методы распада России существуют, но их лучше не разглашать публично. Враг внимательно следит за нашей информационной сферой, поэтому мы не должны давать ему никаких подсказок.

"Если упомянуть Збигнева Бжезинского, то он говорил о создании огненного круга вокруг России. И это задача для гибридного противостояния с нашим соседом. Лично мне бы хотелось, чтобы Россия развалилась на меньшие княжества и они воевали между собой. Но на данном этапе раскол России – это тема, объединяющая российский народ", – пояснил он.

Поэтому Путин может продолжать говорить своему народу, что их страну пытаются расчленить, захватить и т.д. Таким образом, он призывает к единению перед какой-то "угрозой".

"В этом плане Путин просто копирует подходы Гитлера перед Второй мировой. "Нас хотят захватить, поэтому мы должны идти вперед", – сказал Сасько.

По его словам, еще один фактор, объединяющий для русского народа, – это абсолютная бедность. Россия – большая страна со 146 миллионами населения, но у большинства жителей там косное мышление. Это позволяет режиму достаточно легко манипулировать историей и бедностью, чтобы отправить население на войну.

Сасько добавил, что с Россией нужно работать, перехватывать инициативу в информационном пространстве. Предпочтение следует отдавать не защите и борьбе с дезинформацией, а активным действиям.

"Я являюсь сторонником агрессивной политики в информационном пространстве – мы должны навязывать им инициативу, искать точки входа и бить по разным точкам. У нас большое количество органов, которые проводят наступательные действия в информационном пространстве. И их правильно нужно применять. Сработала ли точка входа? Ок, двигаемся дальше. Нет? Переключаемся, ищем новые болевые точки", – резюмировал эксперт.

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